Alessio Bruno condannato per spaccio/ L’ex di Temptation Island: “la mia fidanzata..”

Alessio Bruno, ex protagonista di Temptation Island, come fa sapere Fanpage, è stato arrestato e condannato per spaccio di droga a 2 anni e 8 mesi di reclusione più al pagamento di una multa di 14mila euro. L’ex fidanzato di Valeria Bigella con cui partecipò all’edizione 2017 del programma condotto da Filippo Bisciglia, è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti dopo essere stato fermato con la sua auto in zona Tiburtina a Roma. Il ritrovamento delle dosi avrebbe fatto scattare immediatamente la perquisizione domiciliare. Gli agenti, all’interno dell’abitazione di Alessio Bruno, come scrive ancora Fanpage, avrebbero poi trovato un borsello contenente cocaina e 5mila euro in contanti. La condanna sarebbe arrivata dopo il giudizio per direttissima.

ALESSIO BRUNO CONDANNATO PER SPACCIO: “LA MIA FIDANZATA GUADAGNA PIU’ DI ME”

Durante il processo per direttissima, Alessio Bruno avrebbe ammesso di svolgere l’attività di spacciatore. Tuttavia, l’ex protagonista di Temptation Island si sarebbe anche giustificato davanti al giudice. Dopo la fine della storia con Valeria Bigella, Alessio Bruno si è fidanzato con la presentatrice e modella Eleonora D’Alessandro. Al giudice avrebbe così dichiarato di aver cominciato a svolgere l’attività di spacciatore da circa un mese perchè la fidanzata guadagnerebbe più di lui. Motivo che l’avrebbe spinto a cercare nuovi guadagni dedicandosi così alla vendita di sostanze stupefacenti. Dopo aver conquistato la popolarità partecipando a Temptation Island con l’allora fidanzata Valeria Bigella, oggi, Alessio Bruno torna alla ribalta per motivi ben diversi.





