Alessio Bruno, fidanzato Valeria Bigella / “Ogni fallimento è un’opportunità”

Alessio Bruno è attualmente agli arresti domiciliari per spaccio, dopo la condanna ricevuta la scorsa estate. Il fidanzato di Valeria Tigella, che sarà ospite a Rivelo con Lorella Boccia, si è già scusato con le persone a lui care e con i suoi fan tramite i social. Nelle ultime settimane era sparito da Instagram ma qualche giorno fa ha pubblicato un selfie a cui ha allegato una didascalia che sembrerebbe essere una rivincita e una svolta per lui, a discapito di tutti quelli che lo hanno criticato dopo la vicenda che lo ha visto coinvolto nel corso di tutti questi mesi. Valeria Bigella non si è espressa in merito ma probabilmente si lascerà andare con la conduttrice di Real Time nel corso della puntata di Rivelo del 27 febbraio 2020.

Alessio Bruno su Instagram: “I fallimenti sono opportunità”

Non sono stati mesi facili per Alessio Bruno, il fidanzato dell’influencer Valeria Bigella. Dopo pochi mesi dalla partecipazione a Temptation Island, l’ex concorrente è stato arrestato con l’accuso di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la condanna ad 1 anno e 8 mesi da scontare ai domiciliari, Bruno ha voluto spiegare ai suoi fan quanto accaduto, approfittando della situazione per chiedere scusa a tutti, in particolare alla sua fidanzata e ai suoi cari, a cui ha dedicato un post: “Ora più che mai mi rendo conto che se il destino decide di metterci davanti degli ostacoli apparentemente insormontabili e delle sfide quasi impossibili, è solo perché sa che possiamo superarle. Se la vita ci regala momenti bui è solo perché già sa che avremo la forza per uscirne. Con un’anima più forte e più ricca che mai!”. Dopo queste dichiarazioni era sparito nuovamente, per poi riapparire circa una settimana fa con un selfie scattato in auto e una didascalia molto forte: “Ogni fallimento è solo un’opportunità per diventare più intelligente“.





