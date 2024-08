Quando sei un atleta non conosci il mondo degli hater, ma durante le Olimpiadi tutto cambia. Ed è quello che è successo ad Alessio Foconi, che dopo la performance di fioretto maschile è stato ricoperto di insulti sui social. È vero, la gara non è andata affatto bene, ma oltre alla delusione i fan hanno esagerato, commentando con veri e propri messaggi di odio. Alessio Foconi ha chiuso con un 5 a 0, perdendo malamente contro il bravissimo Imura, atleta giapponese.

DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024/ Streaming video Rai: Tortu e Desalu in semifinale! (lunedì 5 agosto)

Sotto ai post di Instagram relativi alla sua sconfitta alle Olimpiadi di Parigi 2024, sono iniziati a spuntare come funghi commenti di delusione per l’atleta, che non è riuscito a portare l’Italia all’oro in questa difficilissima disciplina (qui la diretta scherma Olimpiadi 2024). Nato a Roma ma cresciuto a Viterbo, Alessio Foconi si è sempre dedicato alla sua passione, il fioretto, diventando uno degli atleti maggiormente seguiti sui social insieme alla sua fidanzata Mariavittoria Cozzella. Non tutti sanno che i due hanno formato una vera e propria squadra mediatica, esponendosi spesso con ironia e divertendo i fan. Forse, proprio per questo, Mariavittoria si è sentita in dovere di intervenire, scrivendo un messaggio più serioso del solito, a tratti toccante, per difendere il suo amato fidanzato.

DIRETTA DAISY OSAKUE/ Finale lancio del disco video streaming Rai: si parte! (Olimpiadi Parigi 2024 5 agosto)

Alessio Foconi, parla la fidanzata Mariavittoria: “Adesso basta, pretendete senza aver lottato”

Lei, che su Instagram si chiama “Beccaccina bella” ha scritto che Alessio Foconi è medaglia d’argento, ma che questa volta non è riuscito a dare il meglio di sé. Ancora non si sa per quale motivo, ma del resto ogni gara è influenzata da milioni di variabili, e non si può non tenerne conto. Sempre Mariavittoria, continua con il suo messaggio: “Dentro quello che fa c’è tutto l’amore e il sacrificio che ci mette.”.

La giovane ha sottolineato poi quanto sia difficile per un atleta venir sottoposto ad un carico mediatico di questo tipo: “Nel caso della scherma, gli atleti non sono molto abituati alle offese, perché di solito nessuno se li fila mai”, spiega la fidanzata di Alessio Foconi, difendendo il compagno dagli hater. Nel lunghissimo messaggio racconta anche di quanto sia orgogliosa di lui, ma soprattutto di quanto sia intristita da chi non fa nulla e pretende qualcosa dagli altri senza lottare. “Alessio non ha mai incolpato nessuno se non se stesso”, dice: “e io sono felice da morire di riaverlo stasera nel mio letto”.

Marcello Foa: “ideologia woke alle Olimpiadi per colpire i cristiani”/ “Macron celebra battaglie le sue LGBT”