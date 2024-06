Diretta Europei scherma 2024 Basilea/ Streaming video Rai: fioretto uomini e spada donne (oggi 18 giugno)

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA: I PRIMI DUE TITOLI DA ASSEGNARE

Inizia l’avventura in compagnia della diretta degli Europei di scherma 2024 da Basilea, in Svizzera. A così breve distanza dalle Olimpiadi, si tratterà inevitabilmente di un test di fondamentale importanza verso Parigi 2024, che attirerà la nostra attenzione anche perché la scherma da sempre è garanzia di medaglie e soddisfazioni per lo sport italiano, quindi ecco che la diretta degli Europei di scherma 2024 avrà la doppia valenza della ricerca dei successi ma anche di preparazione olimpica.

Si comincerà oggi martedì 18 giugno con i primi due titoli in palio: come al solito nella scherma, le varie competizioni si esauriscono tutte in una singola giornata, oggi si comincerà con il fioretto maschile e la spada femminile, entrambi con la gara individuale, che caratterizzeranno infatti le prime giornate della rassegna di Basilea prima di passare alle competizioni a squadre. Saranno giorni molto lunghi: oggi la spada donne comincerà già alle ore 8.00, dalle 10.00 ecco anche il fioretto uomini e poi le fasi finali cominceranno solamente alle ore 18.30, quando entrerà nel vivo la caccia alle medaglie nella diretta degli Europei di scherma 2024 da Basilea.

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE DI BASILEA

L’appuntamento inizia oggi e allora dobbiamo ricordare che la diretta tv degli Europei scherma 2024 a Basilea sarà garantita dalla televisione di stato, almeno per le fasi salienti con le finali: il canale di riferimento sarà Rai Sport HD (canale numero 58), a partire dalle ore 18.25. In questa stessa fascia oraria sarà poi possibile seguire le gare della kermesse anche con il servizio di diretta streaming video, come al solito utilizzando il sito oppure la app di Rai Play.

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA: CHI SEGUIRE OGGI TRA GLI AZZURRI?

Andiamo allora a presentare anche i primi protagonisti Azzurri per la diretta degli Europei di scherma 2024 a Basilea. Per quanto riguarda il fioretto maschile, in gara oggi per l’individuale ci saranno Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, con Alessio Foconi che si aggiungerà a loro nella gara a squadre. Il nome di spicco è quindi quello del campione del Mondo in carica della specialità, il classe 2000 Tommaso Marini che si è già ampiamente imposto all’attenzione generale con le sue enormi qualità e vorrà prendersi anche il titolo europeo per arrivare a Parigi con certezze sempre più consolidate.

Sarà poi anche il giorno della spada femminile, qui le protagoniste per l’Italia nella diretta degli Europei di scherma 2024 a Basilea saranno Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio, con Mara Navarria che dovrebbe essere l’aggiunta per la successiva gara a squadra. In questo caso logicamente il nome di punta è la classe 1991 Rossella Fiamingo, che in carriera è stata per due volte campionessa del Mondo ma non ha ancora vinto l’oro agli Europei: oggi sarà la volta buona per sfatare questo tabù?











