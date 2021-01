Alessio Guidi, chi è?/ Il 20enne di Prato è uno studente di marketing

Alessio Guidi, 20enne di Prato, è uno studente di marketing tra i protagonisti de La Pupa e il Secchione e Viceversa in onda da stasera, 21 gennaio 2021, su Italia 1. La descrizione del ragazzo parla di un tipo molto educato ed elegante, ma anche un po’ snob per la sua età. I suoi più cari affetti lo considerano un “toscano d’altri tempi” che nonostante la sua giovane età è già un uomo almeno nella forma. Impossibile non pensare che ci possa essere anche dentro di lui un po’ del brio classico che hanno i giovani e vedremo se verrà fuori nella puntata di stasera del programma.

Alessio Guidi, chi è? Un secchione 2.0

Ragazzo dalla pettinatura estrosa Alessio Guidi sembra Giovanni Allevi anche se i suoi tratti somatici raccontano davvero un ragazzo giovane e non un adulto e maturo come il noto pianista. A La Pupa e il Secchione e Viceversa scopriremo qualcosa di più di lui, a oggi sappiamo che è uno studente di marketing che ama stare sui libri, iscritto al secondo anno di Università di Economia a Parma. A questa è arrivato grazie a una borsa di studio. Parla correttamente tre lingue e combatte una vera e propria battaglia personale contro chi sbaglia il congiuntivo.



