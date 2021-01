La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021/ Diretta e concorrenti: 8 coppie per Pucci

LA PUPA E IL SECCHIONE E VICEVERSA 2021, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 21 GENNAIO

Giovedì 21 gennaio, in prima serata su Italia 1, torna in onda La pupa e il secchione e Viceversa con un’edizione tutta nuova. Al timone del reality ci sarà Andrea Pucci che sostituisce Paolo Ruffini. Al suo fianco l’immancabile Francesca Cipriani. La nuova coppia di conduttori de La pupa e il secchione accoglierà i sedici protagonisti in una villa situata fuori Roma. Ad animare le sei puntate previste saranno 5 pupe e 5 secchioni e 3 pupi e 3 secchione. Nel corso della convivenza all’interno della villa, le pupe, i secchioni, i pupi e le secchione avranno modo di conoscersi e di mescolare le reciproche conoscenze che appartengono a mondi decisamente opposti. I pupi e le pupe, abituati a curare soprattutto l’aspetto fisico, scopriranno la bellezza e il fascino della cultura mentre i secchioni e le secchione capiranno l’importanza anche di curare la propria immagine. Al centro di tutto, come sempre, ci sarà l’ironia anche se non mancheranno le discussioni su argomenti più delicati.

IL CAST DE LA PUPA E IL SECCHIONE E VICEVERSA 2021

Le coppie de La pupa e il secchione e viceversa 2021 saranno formate in modo del tutto casuale dopo le presentazioni nella villa che è stata scelta come location. La scelta spetterà a pupe e secchione che dovranno capire il partner ideale attraverso poche informazioni, ma chi sono i 16 protagonisti del reality di Italia 1? I nomi dei pupi e delle pupe sono stati svelati da Webboh.it. Il cast è così composto: Matteo Diamante (ex Uomini e Donne, ex Take Me Out ed ex Ex On The Beach), Mattia Garufi (ex Ex On The Beach) e Gianluca Tornese (ex Uomini e Donne) sono i tre pupi; Jessica Bucci, Laura Antonelli, Linda Taddei, Miryea Stabile e Stephanie Bellarte sono le cinque pupe. Restano top secret, per ora, i nomi delle secchione e dei secchioni.

OSPITI E PROVE

Le otto coppie, nel corso di ogni puntata, dovranno affrontare prove di cultura generale, ma anche prove fisiche. La coppia che, al termine della puntata conquisterà il primo posto in classifica accederà alla puntata successiva mentre ad essere eliminati saranno i due protagonisti che saranno sconfitti al termine dell’ultima prova ovvero il Bagno di cultura. Anche l’edizione 2021 de La pupa e il secchione e Viceversa sarà ricca di ospiti. Ad animare le varie puntate, infatti, arriveranno: Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate, Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.



