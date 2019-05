Alessio Guidi chi è/ Video, il ritorno del Super Ricciolo (Darwin di Donatello)

Per Alessio Guidi, conosciuto anche come Alessio Super Ricciolo, è stato un sogno incontrare uno dei suoi idoli: Paolo Bonolis. A poche ore di distanza dal ritorno di Ciao Darwin 8 con lo speciale Darwin di Donatello, in onda questa sera, venerdì 31 maggio 2019, il ragazzo di Prato ha deciso di pubblicare un post in onore del conduttore. “Un piacere fare la tua conoscenza e scoprire che non sei diverso da come ti vedo tutte le sere in televisione”, scrive infatti elogiando le abilità del padrone di casa e soprattutto la sua grande simpatia. Ormai conosciuto come Sperminator, Alessio sarà infatti fra i partecipanti della finalissima più attesa dai fan del programma. Sarà forse uno dei vincitori? Non è escluso che possa esserci una svolta nell’esito della competizione, visto che il ragazzo dalla chioma così riccia da sfidare Caparezza accenna proprio al momento della consegna dei premi. Clicca qui per leggere il post di Alessio Guidi.

Alessio Guidi, Darwin di Donatello: poco presente sui social

Purtroppo Alessio Guidi non è un assiduo frequentatore dei social, come dimostra l’esiguo numero di followers che lo segue e lo sostiene. Oltre alla frequenza con cui Alessio Super Ricciolo, detto anche lo Sperminator di Ciao Darwin 8, condivide pensieri ed altri aspetti della sua quotidianità. Dalla prima puntata dello scorso 29 marzo in cui ha fatto il suo debutto, Alessio non ha infatti cambiato in alcun modo il suo rapporto con il mondo online. A parte alcun foto della squadra con cui ha partecipato all’appuntamento, troviamo davvero ben poco. Grazie alle Stories archiviate per fortuna possiamo rivedere tutti i momenti salienti del dietro le quinte, legate alla sua partecipazione al programma della Rete del Biscione. “Non potete capire che cosa mi hanno fatto fare”, svela all’epoca agli ammiratori prima di inquadrare lo striscione con cui è stato accolto, per un grande e vincente ritorno a casa da amici e familiari. Nessuna novità invece su che cosa succederà questa sera, anche se in base alla sua prima incursione nello show, ci si chiede se rimarrà in secondo piano oppure riuscirà a ritagliarsi uno spazio tutto suo.

La foto con Paolo Bonolis





