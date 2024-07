Luca Laurenti e l’amore libero con la moglie Raffaella Ferrari/ “Se la vedessi a letto con un altro…”

Luca Laurenti e la depressione superata grazie alla moglie Raffaella: “Mi ha sistemato”

Parliamo di una delle coppie più riservate del mondo della tv e dello spettacolo, Luca Laurenti e la moglie Raffaella Ferrari vivono la loro storia alla larga dai gossip e dai chiacchiericci mediatici, anche se alcune loro dichiarazioni del passato hanno fatto discutere. La storica spalla di Paolo Bonolis, infatti, spiegò di avere un rapporto particolare con la moglie Raffaella, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta. “Se entro e vedo mia moglie a letto con un altro. Parte la gelosia e uccido. Oppure, comprendo che a mia moglie piace e condivido con lei il suo piacere. Anziché strillare mi levo le mutande e mi ci metto pure io”, le parole di Luca Laurenti.

Con la moglie, conosciuta grazie all’amico fraterno Paolo Bonolis, è diventato papà di Andrea che ad oggi è l’unico figlio della coppia. “Con Raffaella mi sono risolto perché mi ha fatto uscire da una mezza depressione, lei mi ha ridato l’equilibrio. Raffaella è l’elemento quadrato, terreno della coppia”, aveva detto il conduttore sulle pagine di Vanity Fair.

Tornando all’amore libero, Luca Laurenti pensa sia l’unica via per moltiplicare l’amore. “Io sono il suo trampolino qualsiasi decisione prendere. Vuoi prendere e andare in America, vai. Desideri fare l’amore, fallo. Il progetto comune resta intatto. Io, Raffaella la risposerei altre cento volte. Niente ci tiene lontani. Non queste str…zate. Il nostro rapporto non è basato sul c…zo”, ha detto.

Anche la moglie di Laurenti, all’epoca di questa intervista, fece da eco alle parole del compagno, sposando appieno l’idea di un rapporto libero, privo di paletti o gelosie. “Dico solo che se una mi piace ma il suo compagno è geloso, manco la sfioro. Se invece non lo è, penso che è meglio essere felici in tre. L’amore deve far bene a tutti”, disse ancora Laurenti sull’argomento.

