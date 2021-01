ALESSIO GUIDI E STEPHANIE BELLARTE, FLIRT A LA PUPA E IL SECCHIONE?/ Lite con Miryea!

Alessio Guidi e Stephanie Bellarte, come previsto, sono sempre più vicini. I due protagonisti de La pupa e secchione continuano a conoscersi e l’attrazione tra i due sembra essere sempre più forte. Tant’è che ogni occasione è buona per allontanarsi dal gruppo e stare un po’ da soli. Guidi, d’altronde, ha iniziato un vero e proprio corteggiamento e, durante una serata elegante, si getta in piscina con lei e, tra abbracci e qualche bacetto sulla guancia, arriva un’infuriata Miryea. La pupa non accetta assolutamente che i due stiano insieme e che lui la lasci da sola a studiare, trascurandola. Nasce allora una vera e propria lite in cui un Alessio piuttosto duro lascia la sua pupa in lacrime. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alessio Guidi e Stephanie, sta nascendo un amore?

Parte la nuova edizione de La pupa e il secchione e, come sempre accade, il primo step è la creazione delle coppie. Capita però che qualche pupa o qualche secchione punti qualcuno che fa parte di un’altra coppia, scatenando le gelosie del partner assegnato. Sta capitando proprio questo nella prima puntata di questa nuova edizione. Il protagonista è un secchione conteso tra due pupe, ovvero Alessio Guidi. Il ragazzo è in coppia con Miryea ma a lei preferisce un’altra affascinante fanciulla, Stephanie. Le iniziali chiacchierate di conoscenza diventano ben presto discorsi di due persone piuttosto interessate l’una all’altra. Ogni occasione diventa buona per stare insieme e anche da soli.

Alessio Guidi conteso da Stephanie e Miryea a La pupa e il secchione

Questo avvicinamento tra Alessio Guidi e Stephanie Bellarte viene notato anche dagli altri protagonisti de La pupa e il secchione e infastidisce non poco Miryea. Quando Stephanie chiede allora a Miryea se sia gelosa di queste chiacchierate, la rivale ammette di si e le consiglia caldamente di concentrarsi sul suo percorso e di lasciar stare il suo secchione. Qualcosa però ci dice che le cose non andranno proprio così e che i due potrebbero invece avvicinarsi ancora di più nelle prossime settimane.



