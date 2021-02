Alessio Guidi e Stephanie Bellarte: Lui toglie gli slip e../ Hot tra baci e nudismo! (La Pupa e il Secchione)

Alessio Guidi e Stephanie Bellarte vincitori de La Pupa e il Secchione e Viceversa?

Finale hot per Alessio Guidi e Stephanie Bellarte, l’unica coppia di fatto che arriverà a questa finale de La Pupa e il Secchione e viceversa pronta a conquistare la vetta più alta ma a quale costo? I due in queste settimane ci hanno regalato grandi emozioni, sin dal momento in cui il Secchione ha ammesso i suoi sentimenti passando da quando Marini ha provato a dividerli per amore del gioco e del suo voler andare avanti. Grazie al forziere, Stephanie ha ricomposto la coppia e adesso i due puntano dritti alla vittoria finale non senza regalarci gli ultimi scossoni. Il promo della finale di questa sera, mostra la coppia alle prese con delle estenuanti prove che li metteranno a nudo, è proprio il caso di dirlo. In particolare, i due dovranno affrontare una lunga maratona di baci con la lingua al cospetto di Carmen di Pietro e poi dovranno lanciarsi anche in una prova fisica “nudi alla meta” in cui Alessio Guidi finirà per togliere addirittura gli slip coprendosi solo con le mani. Cos’altro vedremo in questa finale ad alta temperatura?

Alessio Guidi e Stephanie Bellarte litigano a poche ore dalla finale?

Le carte in tavola ci sono tutte per la vittoria di Alessio Guidi e Stephanie Bellarte ma quello che è certo è che i due finiranno anche per litigare in questa puntata a poche ore dalla finale. Lui accusa la sua Pupa di non essere mai contenta di niente mentre lei inizia a fare i capricci e questo rischierà di metterli con le spalle al muro. I due arrivano alla finale come favoriti soprattutto alla luce dell’ennesima vittoria, quella della scorsa settimana tra interrogati riusciti e grandi punteggi. Siamo sicuri che questo mettere a rischio la loro sintonia non cambi tutto anche per loro?



