Alessio La Padula motivo della rottura Totti-Ilary?/ Sbotta l’ex Amici “Teste vuote e lingue lunghe”

Totti e Ilary, spunta il nome di Alessio La Padula come “terzo incomodo”

Alessio La Padula, finito al centro del gossip e della chiacchieratissima rottura tra Totti e Ilary Blasi, ha smentito categoricamente un suo coinvolgimento emotivo nella nota vicenda. Il ragazzo ha voluto rispondere a tutte le ipotesi che lo vedevano protagonista, nonché motivo dell’ultimo scontro di fuoco tra l’ex attaccante della Roma e la famosa conduttrice. Secondo alcuni portali, il ‘pupone’ avrebbe trovato dei messaggi compromettenti sul cellulare della moglie. Messaggi che avrebbero preceduto un incontro durante le trasferte della Blasi a Milano. Ancora non è chiaro di chi si tratti e se effettivamente, questi incontri, siano avvenuti. Ma di sicuro Alessio La Padula si dice fuori.

Sonia Bruganelli difende Ilary Blasi e attacca il gossip/ "Che schifo!"

L’ex ballerino di Amici smentisce flirt con Ilary Blasi

Il ragazzo non vuole essere coinvolto ulteriormente e sul proprio Instagram ha pubblicato un messaggio eloquente: “Più le teste sono vuote e più le lingue lunghe”. In questi mesi di crisi tra Totti e Ilary, si era parlato di un terzo incomodo, forse un personal trainer o più probabilmente un imprenditore. Tutte ipotesi senza conferma, che però non hanno evitato l’epilogo più temuto dai fan. Ilary Blasi e Francesco Totti hanno messo fine alla loro storia d’amore e, purtroppo, non sembra ci siano i margini per un riavvicinamento sentimentale. Il dado, ormai, è tratto.

