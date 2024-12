Tra i personaggi televisivi più noti, spesso divisiva quando si racconta come accaduto di recente con la sua intervista a Belve; Flavia Vento non ha filtri nel rappresentare se stessa, soprattutto nel merito dei viaggi introspettivi e delle sue proiezioni di vita. Proprio al cospetto di Francesca Fagnani la showgirl ha fatto discutere per le dichiarazioni, incalzata dalla conduttrice, su un tema di gossip particolarmente dibattuto negli anni. Flavia Vento e Francesco Totti sono stati insieme? Questo un interrogativo noto alla cronaca rosa nonostante il trascorrere degli anni e, intervistata a Belve, la showgirl ha preferito glissare ma non sono mancate un paio di frecciatine.

Flavia Vento, chi è e carriera della showgirl/ Dalla moda alla televisione: i numerosi ritiri dai reality

“Quello di Francesco Totti è un argomento di cui non voglio più parlare e ne prendo le distanze perchè io non credo di essere nell’errore”. Queste le parole di Flavia Vento a proposito del rapporto con l’ex calciatore e dirigente. “Preferisco evitare una cosa di cui si parla da vent’anni”, ha aggiunto la showgirl, per poi lasciarsi andare ad una velata frecciatina: “… Io non sapevo che Ilary Blasi fosse incinta, forse lo sapeva il signor Totti”.