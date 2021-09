Alessio Orsingher, compagno Pierluigi Diaco/ È un noto giornalista de La7

Alessio Orsingher è l’uomo noto alle cronache come il compagno di Pierluigi Diaco. Oggi, per quest’ultimo, prenderà il via una nuova esperienza televisiva e radiofonica insieme, con il programma Ti sento – Il suono delle emozioni che verrà trasmesso sia su Rai2 che su Rai Radio 2. Anche Orsingher, in realtà, è un volto e una voce nota della televisione, dal momento che dal 2015 affianca in maniera stabile Tiziana Panella su La7 (il loro programma s’intitola Tagadà e va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana della rete).

Alessio Orsingher, marito Pierluigi Diaco/ "È la persona migliore che conosca"

Prima di approdare a La7, in realtà, Alessio Orsingher ha fatto un po’ di gavetta tra giornali e televisioni locali, a cominciare da TeleRiviera, di cui conduceva il telegiornale. Nello stesso periodo, Alessio iniziò a scrivere per Il Tirreno, e queste collaborazioni gli consentirono di ottenere, nel 2009, il tesserino da pubblicista.

ALESSIO ORSINGHER, MARITO PIERLUIGI DIACO/ “Persona migliore che io abbia conosciuto”

Chi è Alessio Orsingher, compagno Pierluigi Diaco

Alessio Orsingher è nato e cresciuto a Massa, in Toscana. Dopo la laurea in Scienze giuridiche presso l’Università di Pisa, Alessio ha iniziato a frequentare la Scuola di giornalismo Walter Tobagi della Statale di Milano. Nel 2010 è approdato a Class Cnbc, dov’è rimasto per due anni per curare il talk show preserale Punto e a capo e anche la rassegna stampa Primo tempo news. Nel 2011 è diventato giornalista professionista.

Un anno dopo, Orsingher si è trasferito a Roma come inviato dei programmi di Michele Santoro Servizio pubblico, Servizio pubblico più e Announo (quest’ultimo condotto da Giulia Innocenzi). Farà parte della squadra di Santoro per tre anni, fino al suo approdo definitivo dietro la scrivania di Tagadà. Quanto alla vita privata, la notizia della sua unione civile con Pierluigi Diaco è arrivata nel 2017.

Tagadà, Tiziana Panella sta male/ Alessio Orsingher in video contro il marito Diaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA