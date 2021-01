PIERLUIGI DIACO/ L’uomo della televisione “antica” pronto a stupire con interviste sensoriali…

Pierluigi Diaco sarà uno degli ospiti della puntata di Domenica In del 10 gennaio. L’anno nuovo si è aperto decisamente bene per il conduttore Rai, ormai volto noto della televisione di Stato dopo aver lavorato per tanti anni alla radio. Dopo la turbolenta esperienza a “Io e Te”, il conduttore del primo pomeriggio di Rai Uno, Diaco è pronto a rilanciarsi con “Ti Sento“, programma chiamato ad esaltare le caratteristiche di quella che lui stesso ha definito una televisione “antica”, ma che è riuscita a spiazzare per la sua semplicità e la sua incisività. Una formula che spesso Pierluigi Diaco ha saputo proporre nel corso della sua carriera, basti pensare all’operazione che riportò in auge la storica trasmissione radiofonica “3131” su RadioDue, restando al timone del programma fino al 2006.

Un modo di saper rilanciare l’antico con nuove formule di cui Diaco è sempre stato orgoglioso e che proverà a riproporre anche con “Ti Sento”, che rappresenta una scommessa perché si tratta di un programma costruito molto più sulla sua figura d’autore che su quella di conduttore, come lui stesso ha tenuto ad evidenziare in alcune recenti interviste rilasciate in merito al nuovo programma.

PIERLUIGI DIACO LANCIA LE INTERVISTE SENSORIALI

In particolare in una chiacchierata con TV Sorrisi e Canzoni Diaco si è soffermato sui particolari di “Ti Sento”, che partirà il prossimo 19 gennaio su Rai Due con sette puntate in seconda serata in cui si cimenterà ad intervistare con un metodo particolare una celebrità, come Amanda Lear, Roberto Mancini e Donatella Rettore che sono già in calendario. Diaco ha spiegato così la formula del programma: “Attraverso l’ascolto di dieci frammenti sonori, che possono essere la voce di un parente, il dialogo di un film, una poesia o il rumore del mare o del traffico, tenterò di indagare il modo di sentire del mio ospite. L’idea è evocare, attraverso i suoni, ricordi e suggestioni che siano un viaggio dentro la persona e il suo passato“.

Dunque, saranno non le canoniche domande preparate dal giornalista, ma degli stimoli sensoriali a richiamare le risposte dell’ospite, da qui il titolo del programma che appare particolarmente ambizioso e si avvarrà della collaborazione dell’artista visuale Gek Tessaro, che con la sua peculiare tecnica realizzerà un’opera d’arte in tempo reale che sarà visualizzata sugli schermi dello studio. Tema musicale del programma, gli islandesi Sigur Ros che Diaco aveva già utilizzato in “Io e Te”.



