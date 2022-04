Alessio Orsingher, il marito di Pierluigi Diaco/ Ecco chi ha celebrato le nozze

Pierluigi Diaco non ha mai fatto mistero della sua omosessualità, così come delle nozze con cui si è unito in matrimonio con il collega Alessio Orsingher, anche lui giornalista, attualmente a La7. I due sono comunque sempre stati attenti a tenere il più possibile la loro vita privata lontano dalle luci dei riflettori, atteggiamento che hanno mantenuto anche in occasione delle loro nozze, celebrate nel 2017. Chi era presente infatti aveva “l’ordine” di non pubblicare immagini sui social: la coppia, infatti, desiderava chue quel momento fosse solo loro, pur avendo diffuso qualche scatto successivamente.

E a celebrare l’evento è stato qualcuno a cui entrambi gli sposi sono legati: Maurizio Costanzo. Non si è trattato di una scelta casuale: è stato infatti il marito di Maria De Filippi a farli conoscere.

I due giornalisti vivono in un appartamento a Roma nei pressi del Colosseo, insieme al loro bassotto, che hanno chiamato Ugo. La coppia ha però un desiderio che vorrebbe realizzare al più presto, pur consapevoli di come non sia semplice farlo: un figlio.

“Ugo rappresenta il sentimento e l’amore che unisce me e Alessio sotto forma di un animale domestico – ha raccontato Diaco a ‘Vanity Fair’ -. Naturalmente non possiamo avere dei figli. Qualora la legge un giorno permettesse l’adozione a me farebbe molto piacere poter adottare un bambino, credo anche ad Alessio. Un animale domestico non è un surrogato e non è neanche paragonabile. Però non c’è dubbio che avere un altro essere vivente dentro casa ti dà la sensazione di poter fare qualcosa per qualcun altro“.

