Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno insieme?/ L’avvistamento a Roma riaccende i gossip

Un nuovo amore per Sonia Bruganelli dopo l’addio a Paolo Bonolis, suo marito per una vita e padre dei suoi figli? Dopo la separazione, infatti, l’opinionista potrebbe aver trovato un nuovo compagno, almeno stando a quanto riporta il settimanale Chi. Si tratterebbe del ballerino di Ballando con le Stelle, Angelo Madonia: i due avrebbero trascorso un fine settimana in Spagna e proprio lì sarebbero stati avvistati insieme la prima volta.

Il ballerino, proprio a Chi, aveva spiegato: “Conosco Sonia da poco ma è una cara amica, una persona simpaticissima e intelligente”. Eppure le parole di Madonia non sono bastate a placare le voci su un possibile legame tra i due. Secondo nuove indiscrezioni, infatti, i due volti noti del mondo dello spettacolo sarebbero stati avvistati insieme anche a Roma. E proprio per via di questa nuova segnalazione, si sono riaccesi con prepotenza i gossip che vorrebbero i due insieme.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia visti insieme a Roma

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati visti insieme alla mostra “Iconize” di Stefano Mezzaroma, che si è tenuta sabato 18 maggio in zona Piazza Mazzini nella Capitale. All’evento hanno preso parte anche altri personaggi come Ilary Blasi e Alessia Fabiani e secondo indiscrezioni avrebbe dovuto partecipare anche Paolo Bonolis. Nonostante questo, la presenza di Sonia insieme al ballerino ha riacceso le voci di un flirt.

Secondo i gossip, infatti, i due si vedrebbero ormai da mesi. Dopo la rottura del ballerino con Ema Stokholma, con la quale si era fidanzato nel corso dell’edizione di Ballando con le Stelle dello scorso anno, il protagonista del noto talent condotto da Milly Carlucci avrebbe trovato un nuovo amore con Sonia, che invece si è separata solo pochi mesi fa da Paolo Bonolis, che a lungo è stato suo marito. Cosa ci sarà di vero nel nuovo gossip? Lo scopriremo, probabilmente, nei prossimi mesi.

