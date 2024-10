Alessio e Luk3 si raccontano ad Amici 2024

Dopo aver conquistato la maglia di Amici 2024, per Alessio e Luk3 sono giorni molto emozionanti. Dopo aver sognato per tantissimo tempo di poter conquistare un banco nella scuola più famosa d’Italia, il cantante e il ballerino si raccontano agli altri allievi non riuscendo a trattenere le lacrime, ma anche la gioia. Il primo a raccontarsi è Luk3 che è entrato nella scuola come allievo di Lorella Cuccarini.

Luk3 ha soli 17 anni ed è entrato nella scuola come allievo di Lorella Cuccarini. In casetta, il cantante si racconta spiegando di aver cominciato a fare musica sin da quando era piccolissima e spiega di essere legatissimo ai nonni che, fortunatamente, ha ancora. Luk3, poi, mostra la chitarra con cui ha scritto tutti i suoi pezzi.

Le lacrime di Alessio ad Amici 2024: il sostegno del padre

Spazio, poi, ad Alessio, ballerino di Emanuel Lo che, nella scuola, ha portato una piccola maglia che era appesa nell’auto dei genitori dove c’è la scritta “Alessio a bordo”. La passione per la danza è nata provando ad imitare le coreografie di Michael Jackson. “Mia sorella ha 10 anni e ogni volta che parto mi lascia un biglietto in valigia. Non pensavo lo facesse anche per Amici”, dice ancora Alessio. “Fratellone mio se stai leggendo questo bigliettino vorrà dire che sei entrato nella casetta dei tuoi sogni. Ti guarderò ogni giorno per sentirti più vicino a me”.

Alessio, poi, racconta di vivere a Taranto con la mamma che è casalinga, la sorella e il padre che è un militare. Il ballerino, inoltre, spiega di aver sempre avuto il totale supporto del padre che, da giovane, avrebbe voluto studiare danza senza però riuscirci. Il padre di Alessio, così, ha intrapreso la carriera militare sostenendo, però, il figlio nella sua scelta di fare il ballerino.