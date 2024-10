Alessio Pili Stella e il ritorno a Uomini e donne

Ancora un ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne dove, dopo il ritorno di Armando Incarnato e l’arrivo di Mario Cusitore che, chiuso il capitolo con Ida Platano ha deciso di rimettersi in gioco partecipando alla versione senior del programma, è tornato anche Alessio Pili Stella, nome tra i più noti dei cavalieri protagonisti della scorsa stagione del programma di Maria De Filippi. All’interno del programma, dopo varie frequentazioni tra cui anche quella con Barbara De Santi, ha conosciuto Claudia Lenti con cui, sin dai primi appuntamenti, è scoppiato un feeling speciale.

Morena Farfante: chi è la nuova dama di Uomini e Donne/ Intimità con Mario Cusitore e...

Durante la frequentazione, però, tra i due, non sono mancate le incomprensioni che hanno portato anche ad una chiusura totale. Tuttavia, i sentimenti sono stati più forti e, dopo una dichiarazione d’amore di lui, i due sono usciti insieme dal programma vivendo una bellissima storia che, però, è finita dopo qualche mese.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 2 ottobre 2024/ Torna Valerio, Gemma Galgani in difficoltà

Alessio Pili Stella: ecco perché è tornato a Uomini e Donne

Le voci di una presunta rottura tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti si rincorrevano da mesi ma, finora, non c’era mai stata l’ufficialità. Ufficialità che arrivata dalla puntata di Uomini e Donne in onda oggi mercoledì 2 ottobre nel corso della quale Tina Ciipollari nota la presenza di Alessio tra i cavalieri del parterre. Incuriosita dalla sua presenza, Tina prova ad indagare ma a svelare il motivo del suo ritorno in trasmissione è proprio Maria De Filippi.

“E’ tornato single”, è il commento della padrona di casa che poi non lascia a Tina il tempo per indagare. Non si conoscono, dunque, i motivi che hanno portato alla fine della sua storia con Claudia che, almeno per il momento, non è ancora tornata in studio. Il ritorno dell’ex dama, comunque, non è assolutamente da escludere.

Lorenzo Marcosano: chi è il corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne/ "Sono qui per..."