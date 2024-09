La presentazione di Mario Cusitore a Uomini e Donne

Mario Cusitore entra nello studio di Uomini e Donne accolto dal boato del pubblico. 2Mario ti ho messo la seduta al centro dello studio così ti presenti”, spiega Maria De Filippi. “Perché non lo conosciamo. Fai una bella presentazione eclatante così parlano tutti di te”, commenta Tina Cipollari che, poi, prova ad aiutare il cavaliere 45enne a presentarsi. “Sono fedele e sincero”, dice ancora la bionda opinionista scatenando le risate di tutto. “Trovo Mario diverso. Dimagrito, vestito bene, veramente“, aggiunge ancora Tina.

Gabriele e Sabrina, bacio a Uomini e Donne/ Lei concede l'esclusiva, lui no: lite con Tina Cipollari

Uno dei cavalieri del parterre, poi, chiede come mai Mario abbia cambiato idea tornando in studio. “Fortunatamente, nella vita si cambia idea”, interviene Gianni Sperti. Mario, poi, su invito di Maria, sceglie Cristina per ballare e la dama puntualizza di accettare solo in amicizia (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Michele Longobardi, esterna con Aimal a Uomini e Donne/ Lei dimentica Alessio e si dichiara

Mario Cusitore: il ritorno a Uomini e donne come cavaliere del trono over

Mario Cusitore, dopo aver partecipato alla prima puntata della stagione di Uomini e donne per un confronto con Cristina Tenuta, nella puntata in onda il 30 settembre, è tornato ufficialmente in studio come cavaliere del trono over. Dopo essere stato annunciato da Maria De Filippi, Mario si accomoda al centro dello studio per la consueta presentazione al parterre femminile. Con un nuovo look, Mario riceve anche i complimenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti che lo spronano anche a svelare i difetti. Con il sorriso, Mario ammette di avere davvero tanti difetti che, per il momento, preferisce non svelare.

UOMINI E DONNE: ANTICIPAZIONI 30 SETTEMBRE 2024/ Mario torna in studio, Tina contro Sabrina

Per rompere il giaccio, poi, Maria De Filippi esorta il cavaliere napoletano a scegliere una dama con cui ballare. La scelta, così, ricade con Cristina Tenuta. La dama accetta ma puntualizza di accettare di ballare esclusivamente in amicizia dopo quanto accaduto in estate.

Mario Cusitore e Cristina Tenuta: solo amicizia o l’inizio di un flirt?

Nel corso della prima puntata, Mario Cusitore e Cristina Tenuta hanno avuto un duro confronto in estate a causa di una frequentazione telefonica che hanno avuto durante i mesi estivi e che non si è mai concretizzata in un appuntamento per scelta di Mario che ha poi fatto un passo indietro. “Tutto mi aspettavo tranne che Cristina mi chiedesse un confronto”, le parole di Mario in studio durante il confronto che non ha nascosto un pizzico di malcontento per come è finita con Cristina.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, tuttavia, i due siglano la pace ballando insieme. Il loro, tuttavia, sarà davvero un ballo in amicizia o darà vita ad un rapporto più profondo? Dalle anticipazioni si sa che, in realtà, Mario si sta dedicando alla conoscenza di altre dame.