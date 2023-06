Alessio Pozzi attacca Dolce e Gabbana: “Imparate il rispetto”/ La replica dell’ufficio stampa degli stilisti

Alessio Pozzi e l’attacco a Dolce e Gabbana

Il modello Alessio Pozzi, classe 1995 che ha iniziato la propria carriera proprio con Dolce e Gabbana, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram e poi rimossa, si è scagliato duramente contro gli stilisti. “Mi auguro che quelle gambe già mezze rotte che vi tengono ancora in piedi possano presto spezzarsi e farvi crollare”, le prime parole che il modello ha rivolto ai due stilisti. “Dopo l’ennesima esperienza nella vostra sede a Milano mi avete ridato la conferma di essere il peggio con cui una persona si possa interfacciare nel mondo della moda, io con voi ho chiuso!“, ha scritto.

Poi ha aggiunto: “E non ho timore a far sapere che siete degli incompetenti, ve l’ho già detto in faccia ma è un pensiero che merita di essere condiviso anche qui. Imparate il rispetto, se i miei colleghi accettano di farsi umiliare buon per voi, con me non funziona”.

L’ufficio stampa di Dolce e Gabbana fa chiarezza

Dopo aver pubblicato il durissimo sfogo di Dolce e Gabbana, Alessio Pozzi ha cancellato tutto dal proprio profilo. Gli stilisti non hanno commentato personalmente l’accaduto, ma il portale Gay.it è riuscito a contattare l’ufficio stampa degli stilisti che ha così spiegato cos’è successo.

“Gay.it è riuscita a sentire ufficio stampa di Dolce & Gabbana che ha spiegato che l’inconveniente capitato oggi è il seguente: Alessio Pozzi era stato convocato e ha dovuto attendere molto, e poi non è stato scelto dagli stilisti. L’ufficio stampa Dolce & Gabbana conferma che Alessio Pozzi e gli stilisti non si sono visti di persona“, fa sapere il portale Gay.it.

