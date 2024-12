La settimana de Il Paradiso delle Signore sta per giungere al termine e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà prima della consueta pausa del weekend. La nota soap opera tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno e riesce sempre a catturare non poco l’attenzione dei fan con le sue interessanti vicende. Gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Sul web sono trapelate alcune anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, venerdì 13 dicembre 2024, come al solito colpi di scena e novità non mancheranno.

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Marta ha invitato Enrico nella sua nuova casa e tra loro è scoppiata una travolgente passione. I due si sveglieranno più uniti e felici che mai nell’episodio di venerdì 13 dicembre 2024. Intanto Irene capisce che Clara le sta nascondendo qualcosa e cercherà di capire di cosa si tratta.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 dicembre 2024: Elvira confessa alle veneri di essere incinta, Alfredo va a trovare Clara

Dopo l’incidente Odile è molto disponibile nei confronti di Matteo ma la loro vicinanza non piacerà affatto ad Adelaide. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che Portelli sarà pronto a tornare al Paradiso, intanto le veneri scopriranno che Elvira è incinta e lei confesserà che presto avrà un bambino.

Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 13 dicembre 2024? Le anticipazioni rivelano che Alfredo non si arrenderà dopo che Clara è scappata di fronte alla sua dichiarazione d’amore. Pernico infatti si recherà a casa della ragazza e lì succederà tra loro qualcosa di inaspettato per entrambi.

