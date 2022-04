Alessio Tripi/ È lui il prototipo del “Pupo”? Protagonista a La pupa e il Secchione

Alessio Tripi è una delle personalità emerse nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show che sta riscuotendo grande successo grazie ad un cast ricco di personalità stravaganti. Il ragazzo si è messo in mostra nelle prime puntate con il suo modo di fare goffo ma al contempo simpatico. Nel corso della terza puntata, andata in onda lo scorso 30 marzo, non è stato in evidenza come in altre occasioni ma è riuscito comunque a ritagliarsi il suo spazio regalando risate a pubblico e telespettatori. Nello specifico, il momento che l’ha visto protagonista è stato il confronto nella sfida con la new entry Elena Molari. I due avevano l’arduo compito di dover indovinare il ruolo di personaggi noti del mondo della cultura cercando di utilizzare meno consigli e aiuti possibili.

Alessio Tripi infiamma i social/ Primi problemi con Valentina Matteucci che…

Tripi questa volta ha sorpreso tutti; con pochissimi aiuti e in breve tempo è riuscito infatti a riconoscere Giuseppe Verdi conquistando quindi un punteggio importante nella sfida. A differenza di altri concorrenti ancora troppo in ombra Alessandro Tripi è certamente tra i profili più interessanti di questa edizione. Anche sui social sono tantissimi i commenti positivi e divertiti nei confronti del ragazzo. Molti sono convinti che oltre a essere divertente può essere fondamentale la sua altrettanto evidente voglia di fare e di mettersi in gioco in maniera seria e costruttiva. Nelle prossime puntate avrà certamente modo di dare seguito al suo percorso ben avviato, riuscendo a garantire alla sua compagna di viaggio meritati successi e soddisfazioni.

Alessio Tripi choc rivela "Mi manca l'intelligenza"/ "Quando ho a che fare con una ragazza…"

Alessio Tripi, è davvero il più bello de La Pupa e il Secchione Show?

Alessio Tripi sta riscuotendo grandi risposte a La Pupa e il Secchione Show, il ragazzo infatti è considerato da tutti il più bello in assoluto. Fisico scolpito, muscoli da bodybuilder il ragazzo ha davvero incantato il pubblico femminile con diverse pagine che sono sorte sui social network. Il suo fisico lo deve ad anni di sacrifici e duro lavoro tra alimentazione e palestra, conoscendo un percorso che in pochi si sarebbero aspettati nel corso del tempo.

Chi è Alessio Tripi?

Nato a Firenze nel 1995 è alto circa 180 centimetri e pesa circa 76 chilogrammi di muscoli. Il fisico per lui è una vera e propria mania, cosa che ha confessato davanti alle telecamere ma che è ben visibile anche a occhio nudo. Lavora in una ditta specializzata in pellami ma in realtà è un campione della federazione italiana di body building. Nel tempo si è costruito un corpo scultoreo e la sua fatica è stata ripagata ora anche in televisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA