Alessio “Uccio” Salucci e Pamela Severini si sono sposati/ Valentino Rossi autista…

Alessio “Uccio” Salucci e Pamela Severini si sono sposati. Lui è il suo braccio destro di Valentino Rossi mentre lei è la sua storica compagna visto che ha condiviso con lui 11 anni di vita e anche una splendida bambina di 7 anni che si chiama Vittorio. Adesso per la bella pesarese e il suo Uccio è arrivato il momento di dirsi sì e come farlo se non alla presenza dell’amico Valentino Rossi? Il pilota si è presentato al matrimonio del suo collaboratore storico a bordo di una Ferrari a Tavullia. A celebrare la cerimonia è stato don Mario Sala alla presenza del coro di Tavullia mentre l’esterno della Chiesa di San Lorenzo Martire era presidiata dal servizio di vigilanza privato che hanno permesso l’accesso alla cerimonia solo ai 200 invitati.

UCCIO SALUCCI E PAMELA SEVERINI SI SONO SPOSATI SOTTO LA PIOGGIA

Il ruolo di Valentino Rossi è stato quello di autista speciale a bordo di una Ferrari per la sposa che è arrivata in Chiesa nel suo bell’abito e al fianco del pilota che ha fatto anche da testimone al matrimonio insieme a Nico Caroni. Anche in questo caso Valentino Rossi non si è presentato da solo confermando così la serietà dei sentimenti che lo legano ormai da qualche tempo alla bella Francesca Novello con la quale posa spesso sui social (e ha fatto lo stesso durante le sue ultime vacanze). Dopo la cerimonia, Valentino Rossi e gli invitati alle nozze di Uccio si sono poi spostati a Villa I Tramonti. All’evento hanno preso parte alcuni piloti, il team di Valentino Rossi, Cesare Cremonini e Dj Ralf (che poi ha suonato tutta la notte per gli amici). A postare poi una serie di foto e video dell’evento è stata la stessa Francesca Novello tra balli e canti.

