Valentino Rossi si ritira?/ No! Ma… (Quelli della Luna)

Valentino Rossi è uno degli ospiti della prima puntata di “Quelli della Luna“, il nuovo programma condotto da Giampiero Mughini da martedì 16 luglio 2019 in prima serata su Rete4. Il campione di MotoGP reduce dall’ultimo GP sul tracciato del Sachsenring commenta così il suo ottavo posto: “è stata una gara molto difficile perché non sono mai stato competitivo. Era una gara importante, perché le modifiche fatte ad Assen sembravano funzionare”. Qualcosa non è andato come previsto e per questo motivo il campione a Sky Sport ha detto: “dobbiamo valutare i dati, perché l’anno scorso andavo in vacanza dopo delle buone gare invece quest’anno sono stato più lento, qui al Sachsenring lo sono stato addirittura di 20 secondi. Qui ha inciso anche la scelta della gomma, perché la media non era la scelta migliore”. Valentino Rossi ha poi smentito una volta per tutte l’ipotesi di un suo possibile ritiro dalle scene.

Valentino Rossi possibile ritiro? “Non voglio mollare”

A chi gli domanda se sta valutando o meno l’ipotesi di ritirarsi, Valentino Rossi risponde così: “non mi piace non vincere, ma mi è capitato in passato. Ho vinto 89 gare in MotoGP quindi non è male, potrei anche fermarmi qui con il numero di successi in carriera”. In realtà il campione di MotoGP non ha alcuna voglia di mollare, anzi a gran voce a Sky Sport ha detto: “non ho perso la motivazione, ho sempre la stessa voglia di arrivare alle gare”. In tanti, infatti, fanno riferimento alla sua età, 40 anni compiuti, ma il campione ironizza sulla cosa: “me lo chiedo anche io, me lo chiedevo anche dieci anni fa se ero vecchio”, ma poi precisa: “devo sapere io che sensazioni ho, certo che se continuo ad avere problemi dovrò valutare. Già in passato mi ero chiesto se lasciare da vincente, ma ho deciso di continuare. Contano i risultati, non altro, ma se penso che l’anno scorso sono stato più veloce di 20 secondi penso che la ragione dei problemi sia qualcos’altro”.

Valentino Rossi: “Il ritmo è abbastanza buono, ma non fantastico”

Sicuramente qualcosa è cambiato considerando che Valentino Rossi ha raccolto per la prima volta pochissimi punti dopo le prime 9 gare. Del resto si dai primi test invernali, il campione di MotoGP ha parlato di una serie di problemi al motore della sua Yamaha M1. “Il rapporto con la moto è più simile a quello con la fidanzata che a tua madre” ha dichiarato Valentino Rossi dopo le qualifiche al Sachsenring. “Tua madre di solito dice sempre di sì ed è pronta ad aiutarti. È un po’ più difficile con la ragazza. A volte va bene e a volte è più difficile da gestire. È simile a una moto. Siamo migliorati un po’. Il ritmo è abbastanza buono, ma non fantastico. Quindi la relazione non è fantastica in questo momento” ha precisato il campione pronto a recuperare i punti persi nella prossima gara.



