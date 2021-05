Alessio Vassallo/ “Fidanzato? Da solo dopo la rottura con Lorena Cacciatore ma…”

Alessio Vassallo è il nuovo protagonista de I Soliti Ignoti. L’attore siciliano, classe 1983, ha già alle spalle numerosi successi sul piccolo schermo. Giusto per citarne qualcuna: Agrodolce, Capri 2, Squadra antimafia, l’amatissima serie Il Giovane Montalbano. E ancora possiamo citare I Medici, La concessione del telefono – C’era una volta Vigata. Dal punto di vista privato, Vassallo non ama mettere la sua vita privata sotto i riflettori. Attualmente pare sia single dopo una storia importante avuta con la collega Lorena Cacciatore. I due si sono lasciati nel 2016 e, a Vanity Fair, aveva raccontato le motivazioni di questo addio: “La nostra stava diventando La guerra dei Roses, litigavamo tanto. Ho avuto un periodo di grande malinconia, con crisi di pianto. Anche se, per la prima volta dopo anni, capisco la forza di stare da soli evolversi bene”.

Alessio Vassallo e la difficile rottura con Lorena Cacciatore

La separazione dalla Cacciatore non è stata per Alessio Vassallo un periodo facile. Nel corso dell’intervista ha infatti raccontato che inizialmente sentiva la sua mancanza “La mattina, quando le preparavo la colazione. E a casa ovunque mi giri c’è il suo ologramma, in cucina, in camera… – aveva infine dichiarato – Ho un grande vuoto di affetto, di qualcuno che chieda: “Alessio, come stai?”. Ma un’altra cosa mi fa rabbia: c’eravamo appena lasciati, e lei già esternava tutto, in interviste e sui social, mentre io ne parlo adesso per la prima volta. Certo, questo lavoro ti trasforma proprio”.

