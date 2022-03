Alex Belli attacca Davide Silvestri “Sai solo sparlare di me”/ “Nessun argomento”

L’attacco lanciato da Davide Silvestri nel corso dell’intervista rilasciata a CasaChi ha già scatenato le prime conseguenze. L’ex gieffino, secondo classificato al Grande Fratello Vip 2022, ha criticato Belli e tutto la lunghissima vicenda della chimica artistica tra Soleil Sorge e Delia Duran, dichiarando: “Ad un certo punto ho pensato che fosse insopportabile. Quella situazione mi stava snervando e mi ero stufato davvero.”

Davide Silvestri: “Alex Belli insopportabile”/ “Era schiavo del suo personaggio”

Per Davide, Alex è arrivato ad essere “schiavo del suo personaggio”, rigirando e ritritando una situazione che ormai aveva stancato tutti, pubblico compreso. Non è però della stessa opinione Alex Belli che, dopo aver letto le sue dichiarazioni, ha replicato al suo consueto modo: sui social.

Alex Belli replica a Davide Silvestri: “Sapete solo sparlare di me”

Ripostando la parte dell’intervista in cui Davide Silvestri lo critica, Alex Belli ha così replicato: “Ma è mai possibile che non avete nessun altro argomento che sparlare di me! – e ha quindi a sua volta lanciato una pesante stoccata all’ex amico – Caro Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate, non certo per la tua iguana.” Alex, dunque, sottolinea l’importanza che ha avuto nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip rispetto a quanto fatto invece da Davide che, tuttavia, ha comunque conquistato la finale e il secondo posto. Chissà che Silvestri non decida di replicare a sua volta a Belli, e che non arrivi presto tra i due l’atteso confronto faccia a faccia.

