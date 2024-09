Alex Belli: nuova avventura professionale

Alex Belli è il caposquadra degli “Amanti” nella replica della nona puntata di Ciao Darwin 9 in onda oggi, martedì 3 settembre ma è anche pronto per affrontare una nuova avventura professionale. Dopo aver partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi, al Grande Fratello Vip e a Tale e Quale Show, Belli sarà il conduttore di un reality dal titolo “The Social Home” in onda sul web e che avrà come protagonisti ben 16 concorrenti. Da profondo conoscitore di tale format, Belli non ha alcuna intenzione di concedere sconti ai concorrenti come ha raccontato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv a cui ha svelato anche il suo sogno nel cassetto.

“Si la regia e la produzione di una serie che ho nel cassetto scritta con il mio gruppo di lavoro autorale, ma per adesso lasciamolo nel cassetto ancora per un po’. “, le parole di Belli.

Alex Belli e il matrimonio con Delia Duran: non sono mancati momenti difficili

Alex Belli è sposato con Delia Duran con cui sogna di poter avere presto un figlio. Il matrimonio tra l’attore e la modella è sereno e felice ma tra i due non sono mancati i momenti difficili. “Sicuramente io e Delia abbiamo passato degli Stress Test della coppia abbastanza impegnativi, e sostengo che se abbiamo superato tutti questi momenti il nostro legame si è rafforzato ancor di più e a oggi il nostro equilibrio è frutto di tutto il trascorso positivo e negativo”, le parole di Belli.

Istrionico, talentuoso e sempre pronto a buttarsi in nuove avventure professionali, Belli è sempre pronto ad affrontare nuove sfide potendo sempre contare sul sostegno della moglie Delia.