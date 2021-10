Alex Belli bacia Katia Ricciarelli in diretta/ Gelo al Grande Fratello VIP

Alex Belli sorprende tutti e bacia Katia Ricciarelli durante la diretta del Grande Fratello VIP 2021. Un bacio assolutamente cinematografico, un po’ forzato, ma comunque divertente. In studio, in un primo momento, è calato il gelo. Il gesto di Alex Belli ha lasciato tutti di sasso. E c’è chi già ipotizza una scenata di gelosia di sua moglie, Delia Duran, che se l’era già presa per alcuni innocui ammiccamenti di alcune coinquiline rivolte al marito.

Grande Fratello Vip 2021, 7a puntata/ Diretta: In nomination Samy, Nicola e Amedeo

La leggerezza di Alex Belli, bacia Katia Ricciarelli e…

Il noto attore, naturalmente, ha preso tutto con più leggerezza, lasciando basita la stessa Ricciarelli, che nei giorni scorsi era stata piuttosto pungente nei confronti di Alex dopo la serata trascorsa in Love Boat. “Usate questa camera voi altri, perché noi non l’abbiamo usata per niente. Ragazze ha un pi**lletto, una cosuccia. Niente proprio, talmente niente che sembrava neanche ci fosse un uomo accanto a me”, aveva confidato Katia Ricciarelli alle altre donne della casa, una volta rientrata.

LEGGI ANCHE:

Li Tang, sorella Ainett Stephens/ "Per me è stata come una mamma perché.."KATIA RICCIARELLI/ "Gianmaria Antinolfi ha qualcosa di misterioso, mi intriga"

© RIPRODUZIONE RISERVATA