Emanuele Fiori si sbilancia su Chiara Cainelli: saranno la nuova coppia del Grande Fratello 2024?

Emanuele Fiori è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024. Ha fatto il suo ingresso nella Casa un paio di settimane fa, iniziando il suo percorso in sordina. Al momento, non è finito al centro di alcuna dinamica, ma le cose potrebbero cambiare presto. Pare, infatti, stia già nascendo una simpatia da parte del gieffino nei confronti di un’altra delle ultime entrate: Chiara Cainelli.

Alessandro Franchini, il compagno di Luca Calvani "contro" Jessica Morlacchi?/ Indizi social: cos'è successo

A confessarlo è stato proprio il fisioterapista durante una chiacchierata con Lorenzo Spolverato e Stefano Tediosi. Notando gli sguardi di Emanuele verso Chiara, che in quel momento si stava allenando in giardino, Lorenzo ha chiesto: “Come è andata con Chiara ieri? Ti piace?”, “Mi trovo bene, ci sta”, è stata la risposta breve ed evasiva del gieffino.

"Federica Petagna furiosa per l'eliminazione al Grande Fratello"/ Indiscrezione choc: "Ce l'ha con Alfonso…"

Emanuele Fiori: “Chiara mi piace, sia esteticamente che mentalmente”

I compagni d’avventura non si sono però accontentati di queste poche parole, motivo per il quale Lorenzo ha incalzato Emanuele: “Dì la verità. Esteticamente?”, “Si, mi piace” ha allora ammesso il nuovo concorrente. “E mentalmente?”, ha insistito Spolverato, “Carina” ha risposto Fiori. Se per Lorenzo Spolverato Chiara sarebbe già sua, Emanuele ha tenuto a sottolineare un lato della ragazza: “Io la chiamo Elsa, la regina di ghiaccio”. Pare, dunque, che non ci sia stato alcun tipo di approccio più approfondito da parte di Chiara nei confronti del ragazzo. La loro è una conoscenza ancora superficiale, dunque è difficile al momento ipotizzare la nascita di una niova coppia nella Casa del Grande Fratello 2024. Bisognerà attendere i prossimi sviluppi e, soprattutto, le mosse della bella Chiara.