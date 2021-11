Alex Belli critica la moglie Delia Duran “Non doveva offendere Soleil”/ “Non chiudo!”

Ieri sera al Grande Fratello Vip 2021, Alfonso Signorini ha mostrato a Soleil Sorge l’intervento fatto da Delia Duran, poche ore prima, a Pomeriggio 5. Un’occasione che la moglie di Alex Belli ha usato per accusare nuovamente la Sorge di essere una ‘gatta morta’. Soleil si è detta molto infastidita, ammettendo che alla prossima non porterà la calma mostrata sino ad oggi. Passate un po’ di ore dalla diretta, Alex analizza quanto accaduto, criticando il comportamento di sua moglie.

“L’unico modo per uscirne è avere la possibilità di parlarne, non in due minuti ma di sedersi un attimo e spiegarle ‘Guarda che qui è così'”, ha ammesso Belli. Così ha spiegato “Lei sa che quella roba lì a me non piace, mi dà profondamente fastidio. Puoi argomentare questa cosa senza finire in quel clichè dove bisogna offendere, dare appellativi. Non è che per forza dobbiamo essere d’accordo su tutto, questa roba qua non va bene”.

Davide Silvestri, che ha ascoltato il ragionamento di Alex Belli, gli fa un appunto: “Ma cosa c’entra Soleil…” commenta, convinto dell’innocenza della Sorge. Così fa notare all’amico che: “Chi la deve interrompere sei tu” dice riferendosi a Delia, dicendo ad Alex che sta a lui farle capire che sta sbagliando. L’attore però fraintende le parole dell’amico e – credendo si riferisca alla sua amicizia con Soleil – esclama: “No, ciccio! Io non devo assolutamente niente!”. Chiarito il fraintendimento, i due sciolgono la tensione con una risata.

