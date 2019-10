Alex Belli e Delia Duran, crisi a Temptation Island Vip/ Video, il bagno con Riccardo

Il percorso nei sentimenti di questa seconda edizione di Temptation Island Vip sta per concludersi. Lunedì Alessia Marcuzzi presenterà la quinta puntata durante la quale, a quanto pare, non mancheranno emozioni e colpi di scena. Protagonista indiscussa la coppia che per ultima ha fatto per ultima il suo ingresso nel format: Alex Belli e Delia Duran. Se il primo continua a mantenere un profilo basso, tanto che nessun video finora è stato recapitato a Delia, quest’ultima ha destato l’attenzione di molti single sin dal suo arrivo al villaggio delle fidanzate. È qui che ha instaurato sin da subito un contatto con Riccardo, il prestante tentatore che continuerà a starle vicino anche nelle prossime puntate. È proprio il feeling con Riccardo che destabilizzerà Alex Belli.

Alex Belli e Delia Duran, problemi per la coppia

In un video anteprima della prossima puntata di Temptation Island Vip 2019, ad Alex Belli viene recapitato un video nel corso del falò dei fidanzati. In questo, Delia Duran è in esterna in spiaggia proprio con Riccardo. I due si guardano complici, lui leva la maglia e la stuzzica. Delia replica a tono, invitandolo a levarsi anche i pantaloni. Lui però non lo fa, tuttavia la prende tra le braccia e insieme si tuffano in acqua. La complicità è evidente: usciti dall’acqua, Delia e Riccardo si tengono per mano e si guardano con imbarazzo. Cosa sta accadendo? La Duran si sta pian piano allontanando dal suo fidanzato, “distratta” dal prestante Riccardo? E come reagirà Alex Belli dopo la visione di queste immagini?





