Ciao Darwin 2023, ultima puntata: Darwin Giovanni 8.7 Vs Darwin Story/ Diretta, Padre e Madre Natura: sfida…

Ciao Darwin 2023, anticipazioni ultima puntata: Darwin Giovanni 8.7 e Darwin Story si sfidano in studio

Venerdì 23 febbraio, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Ciao Darwin 2023. Torna lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti per l’ultima puntata che porta in scena uno scontro epocale e mai visto, che ripercorre tutte le precedenti edizioni dello show. La sfida è infatti tra Darwin Giovanni 8.7, ovvero i concorrenti vincitori di questa edizione, e Darwin Story, i più celebri delle precedenti.

A capitanare le due squadre, rispettivamente, Alex Belli e Daniela Martani. Il primo ha rappresentato in questa edizione di Ciao Darwin la squadra degli Amanti, che ha poi vinto su quella dei Cornuti. Daniela Martani è stata in passato concorrente a Ciao Darwin ed è nota per essere una convinta animalista e vegana. Farà valere anche questa sera le sue convinzioni nel ruolo di capitano della categoria storica di Ciao Darwin?

Le prove dell’ultima puntata di Ciao Darwin 2023

Anche l’ultima puntata di Ciao Darwin 2023 porterà in scena le iconiche prove del programma. Si parte come di consueto dalla sfida canora tra le due squadre avversarie, che lascia poi spazio alle prove più celebri della trasmissione di Paolo Bonolis: il Genodrome e A spasso con il tempo, in cui un concorrente per categoria verrà catapultato in un’altra epoca o mondo attraverso la macchina del tempo guidata da Luca Laurenti. Lì bisognerà affrontare una serie di giochi e rispondere alle domande poste da Bonolis.

Seguirà poi la prova di coraggio, durante la quale i concorrenti dovranno affrontare le proprie paure. Sarà poi il momento dell’acceso dibattito tra le due categorie, dove bisognerà convincere il pubblico in studio che è la propria la fazione che detiene ragione. Infine l’attesissimo defilé e la prova finale dei cilindroni che decreterà la squadra vincitrice della puntata.

Madre Natura, Padre Natura e come vedere in diretta streaming Ciao Darwin 2023

Per l’ultima puntata ci saranno sia Padre Natura che Madre Natura a supervisionare la gara dall’alto. La bellissima Orian Ichaki, modella israeliana residente a Milano, torna in quest’ultima puntata al fianco di Lukasz Zarazowski. Alla fine della puntata verranno inoltre assegnati alle i Darwin di Donatello. Queste le categorie: Miglior Look, Premio Faccia Tosta, Miglior Perfomance, Miss Darwin.

Come sempre, ricordiamo che la quinta puntata di Ciao Darwin 2023 può essere vista in diretta televisiva in prima serata su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity, disponibile come sito e come applicazione per ogni dispositivo mobile.

