Alex Belli e Delia Duran, passione a Mykonos/ Ironia social: “Spontanei e naturali”

Alex Belli e Delia Duran: passione a Mykonos

Dopo la loro partecipazioni al Grande Fratello VIP 6 e la momentanea crisi dovuta alla “chimica artistica” nata con Soleil Sorge, sembra tornato il sereno tra Alex Belli e la moglie Delia Duran. I due sono di nuovo inseparabili e la passione tra loro non si è mai affievolita come testimoniano gli scatti di whoopsee.it: in vacanza a Mykonos i due non esitano a a scambiarsi effusioni e baci appassionati a bordo piscina. Sui social, sono molto gli utenti che criticano la poca spontaneità della coppia anche in quelli che dovrebbero essere “scatti rubati”: “Sono giusto un po’ in posa”, “Molto naturali le foto… si vede che il paparazzo li ha presi alla sprovvista” e “Spontanei e naturali come sempre”, sono alcuni dei commenti apparsi su Instagram.

Archiviato il capitolo Grande Fratello Vip, di cui Alex Belli nel bene o nel male è stato protagonista indiscusso, quali sono i prossimi progetti lavorativi dell’attore? Si vocifera che Belli sia pronto a tornare a recitare in una soap. Ricordiamo che l’ex gieffino dal 2010 ha recitato nella soap “CentoVetrine”: per cinque stagioni ha interpretato Jacopo Castelli. Da qualche tempo si vocifera che l’attore potrebbe prendere il posto di Patrizio Rispo come portiere di Palazzo Palladini in Un Posto al Sole. Sembra che le trame della soap prenderanno una piega drammatica per quanto riguarda il personaggio del portiere Raffaele Giordano anche a causa della volontà di Rispo di ritirarsi dal mondo della recitazione.

