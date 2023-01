Alex Belli e Delia Duran, presto un figlio?/ “Ci stiamo provando”: il duro percorso

Grande Fratello vip 6, Alex Belli e Delia Duran presto genitori e futuri isolani a L’isola dei famosi 2023?

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con il triangolo amoroso condiviso insieme a Soleil Sorge al Grande Fratello vip 6, Delia Duran e Alex Belli sarebbero in procinto di avere un figlio erede e uno sbarco a L’isola dei famosi 2023, tra i progetti in cantiere. O almeno questo é stando a quanto trapela tra le pagine dell’ultimo numero di Nuovo TV, il rotocalco di gossip diretto da Riccardo Signoretti, che tra le anticipazioni TV prevede all’orizzonte l’ingaggio di Alex Belli e Delia Duran nel cast dei concorrenti de L’isola dei famosi 2023, fortemente voluto dalla conduttrice del reality, Ilary Blasi. Ma sul conto dei “promessi sposi” del Grande Fratello vip 6, inoltre, trapela che i due ritrovati compagni di vita -dopo il poliamore sfioratosi nella Casa dei vipponi tra l’attore e la modella nordamericana Soleil Sorge ai danni della modella sudamericana Delia- stiano impegnandosi, nel disperato tentativo di avere un figlio.

“PER POTER AVERE UN FIGLIO, DELIA E IO SIAMO PRONTI A TUTTO” fa sapere l’ex attore di Centovetrine, per poi aggiungere, alludendo alla risoluzione di un possibile caso di infertilità di coppia- “Anche a ricorrere all’inseminazione”.”È un percorso complicato», fa sapere inoltre l’attore rispetto ai buoni propositi pensati per la tanto desiderata nascita del primogenito, reduce dal calendario per il magazine For men che lo ha visto protagonista da fotografo di tredici scatti mozzafiato, per cui ha posato l’amata Delia-. Bisogna prendere vitamine, mangiare bene, eliminare il fumo e seguire uno stile di vita sano. Questo aumenta le probabilità di poter avere un figlio, non solo in modo naturale, ma anche nel caso in cui si ricorra all’inseminazione artificiale utilizzando il mio seme”. E ancora, il possibile isolano come concorrente unico in coppia con Delia Duran a L’isola dei famosi 2023, aggiunge: “Spero di poter dare presto a tutti voi la lieta notizia”.

I possibili naufraghi si raccontano tra i nuovi progetti in cantiere

Per il magnetico attore, la modella sudamericana “sarebbe una mamma fantastica… vedo come si comporta con la nostra cagnolina Bella, che ormai è diventata una influencer per quanti regali riceve”.

34 anni lei e 40 anni appena compiuti lui, Alex e Delia si dicono disposti a ricorrere alla fecondazione assistita e quindi all’ausilio del progresso scientifico per il sogno di dare alla luce un erede. Ma che padre sarebbe Alex? Lui stesso, alla fonte Nuovo, preannuncia: “Istrionico! Ho cresciuto tre fratelli più piccoli per i quali sono stato un “grande fratellone” e spero di essere anche un buon padre”.

