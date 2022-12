Delia Duran, dedica di auguri al miele ad Alex Belli/ “A te, che semplicemente sei..”

Grande Fratello vip, Delia Duran celebra il compleanno di Alex Belli

Possono dirsi tra i protagonisti più chiacchierati del Grande Fratello vip 6, Delia Duran e Alex Belli, che in queste ore tornano al centro del gossip per una dolce dedica social. Si tratta del messaggio che la modella venezuelana destina all’amato promesso sposo, fotografo e attore storico di Centovetrine, in un intervento social registrato su Instagram. A corredo di una carrellata di immagini che la immortalano in dolce compagnia con Alex Belli e alcune persone e personalità di spicco nello showbiz care alla coppia, quindi, la fascinosa Delia Duran si lascia andare ad un messaggio al miele per la dolce metà, parafrasando la romantica ballad A te di Lorenzo Jovanotti.

“AUGURI AMORE MIO! -si legge tra le righe della dedica social che Delia destina ad Alex-. Volevo augurare un buon compleanno a te, a te che sei la persona più importante della mia vita, a te che ogni giorno mi dai

luce e felicità, a te che sei, semplicemente sei”. Il romantico messaggio della modella venezuelana, poi, prosegue ancora: ” La vita a volte ti fa dei regali unici e meravigliosi. E a me ha voluto stupirmi facendo in modo che ti incontrassi. Buon compleanno amore mio”.

Soleil Sorge non festeggia Alex Belli: i rapporti restano tesi, dopo il Grande Fratello vip

Un post, quello dell’ex Grande Fratello vip 6 venezuelana, che intanto fa incetta di interazioni social, tra like, condivisioni e commenti del web. Tra gli auguri di nip e vip rilasciati dal web a margine del post di Delia ad Alex, si leggono poi quelli dell’altra ex gieffina Selvaggia Roma. Ma, all’occhio pubblico social non sfugge che -tra le interazioni al post di auguri -manca Soleil Sorge. La modella italo-americana, così come è ormai risaputo nel Gossip made in Italy, ha chiuso in definitiva i rapporti con Alex, dopo aver aperto il triangolo amoroso condiviso insieme al fotografo e alla promessa sposa nella Casa più spiata d’Italia, fino all’epilogo. Soleil, ad un certo punto, nel gioco dei vipponi, si é detta stufa di condurre il ruolo di “terza incomoda” nella coppia, versando un mare di lacrime per la fine della “chimica artistica” avuta con Belli, che l’ha resa tanto popolare.

Nel frattempo, anche Alex Belli si é voluto dedicare un messaggio di auguri, in cui lui si dice grato a tutte le persone incontrate nel suo cammino, lungo 40 anni di vita. “40 ANNI, sono 480 MESI, sono 2085 SETTIMANE, sono 14600 GIORNI…- é il messaggio rilasciato dall’attore a corredo di un video contenente una carrellata di immagini che immortalano Belli in diversi highlights dei suoi 40 anni-. Vi dico questi sono solo unità di misura scandite dall’inesorabile giro della Nostra Terra, ma il tempo che ho vissuto ha un Valore infinitamente diverso, grazie alle Anime che ho incontrato nel mio cammino che mi hanno arricchito e moltiplicato questo Tempo creando quello che sono Oggi! Perciò, vi dico GRAZIE!! #alexbelli #happybirthday”.











