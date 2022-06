Alex Belli e Delia Duran sotto attacco/ Tingono la cagnolina di rosa e sui social…

Alex Belli e Delia Duran sono tornati a far parlare di loro sui social network. Questa volta però tutto il pubblico si è scagliato contro la coppia per via di un loro comportamento ritenuto poco giusto e rispettoso. I due hanno deciso di mostrare attraverso i loro profili social alcune foto della loro cagnolina tinta di rosa, un’immagine che ha fatto molto infuriare i fan della coppia.

Alex Belli critica Soleil Sorge all'Isola 2022/ "Sei mesi di trash, non rinnegarlo"

La coppia ha spiegato che il piccolo ritocco alla loro Bella è stato fatto in una boutique che ha sottoposto la cagnolina ad un trattamento “naturale, atossico e vegetale che non sono dannosi per loro “, come ha spiegato la stessa Delia Duran attraverso alcune storie Instagram.

Alex Belli e Delia Dura, proteste per la loro scelta

A nulla è servita la spiegazione di Delia Duran e Alex Belli che sono stati comunque aspramente criticati sui social da molti utenti che hanno ritenuto la scelta dei due attori di colorare la propria cagnolina qualcosa di superfluo e del tutto inappropriato.

Delia Duran, nuovo attacco a Vaporidis "È poco uomo"/ "Bruttissime parole su Lory"

Molti utenti, infatti, hanno ribadito come la scelta di adottare un cane sia una scelta che richiede impegno e responsabilità ribadendo che l’animale non debba essere trattato come un giocattolo e sottoposto a trattamenti inutili solo per un vezzo dei proprietari.

LEGGI ANCHE:

Alex Belli attacca Nicolas Vaporidis: "Sciacquati la bocca"/ "Lory Del Santo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA