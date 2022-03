Alex Belli e Delia, notte ‘hot’ a 4 dopo il GF Vip/ Stella: “In stanza con me e…”

Cos’è accaduto tra Delia Duran e Alex Belli dopo la finale del Grande Fratello Vip 6? Chi ha seguito la coppia lungo tutta quest’avventura si chiede se, dopo mesi chiusi in Casa, i due abbiano avuto modo di trascorrere una notte insieme, lontano da tutto e tutti e, finalmente, chiarirsi. Ci si chiede insomma se Alex e Delia abbiano recuperato quell’intimità di cui più volte si è parlato dentro e fuori la Casa. A svelare qualche dettaglio del posto serata non poteva essere che Stella, l’alter ego di Belli, come lei ama definirsi. Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Stella conferma che Alex e Delia hanno trascorso la notte insieme ma aggiunge che non erano da soli.

Alex Belli "benedice" Gabriele Parpiglia col profumo/ Giornalista: "Mi viene l'asma!"

Alex Belli e Delia Duran, notte a quattro dopo il Grande Fratello Vip: parla Stella

“Eravamo in camere sharing”, ha spiegato Stella a Barbara D’Urso. Camere condivise, dunque, per Alex, Delia e Stella. Ma non è a tre che si ferma il contenuto di quella stanza. È ancora l’assistente di Alex Belli a rivelare che insieme a loro c’era una quarta ragazza di cui, però, non viene svelata l’identità. A confermare tale versione è Biagio D’Anelli e, poco dopo, anche Amedeo Goria, che fa anche il nome della ragazza in questione: “Si chiama Claudia!”, e Stella conferma. Cosa sia poi accaduto in quella camera non è stato rivelato…

LEGGI ANCHE:

ANA DURAN PEREZ, MAMMA DI DELIA DURAN/ L'abbraccio al GF Vip: "Ti amo tanto"DELIA DURAN NON HA VINTO IL GRANDE FRATELLO VIP/ Sonia Bruganelli: "é una miracolata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA