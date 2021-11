Alex Belli e Gianmaria Antinolfi, rissa censurata al GF Vip?/ Scoppia la lite, poi…

Cosa è accaduto stanotte nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi? Lo scontro tra i due si è limitato a ciò che è stato mandato in onda o è accaduto altro che non si è visto? La domanda se la pone sul web qualcuno che stanotte ha assistito alla discussione nata in giardino tra i due concorrenti. In particolare, Alex ha palesato a Gianmaria ciò che pensa del suo comportamento, dandogli del ‘fake’ e, dunque, del falso. Per Belli, Antinolfi non sarebbe sincero e, anzi, starebbe recitando un po’ per essere quello che piace al pubblico a casa.

Alex Belli/ Dal bacio con Soleil Sorge alla lite con Gianmaria: "Sei fake"

Queste alcune accuse di Alex a Gianmaria: “Il gioco del Grande Fratello lo sai qual è caro mio ragazzo? E’ fare la realtà di quello che sei, e tu qua dentro stai facendo il “fake”, perché tu stai facendo qualcosa che pensi nel tuo cervello che possa piacere, e invece no… stai solo prendendo degli schiaffi”.

Gianmaria Antinolfi asfaltato da Soleil/ “Più complicità tra me e Sophie, sei fake!”

Alex Belli Vs Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip: lite sfociata in rissa?

Si accende il dissapore tra Alex Belli e Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip. In particolare, poco prima del confronto, proprio l’attore avrebbe così parlato del rivale ad alcuni compagni: “Gianmaria non mi affronterò mai, non ha il coraggio di affrontarmi e se mi affronta becca gli schiaffi“. Alcuni ipotizzano che lo scontro in giardino possa essere sforato in vera e propria rissa, poi censurata dal Grande Fratello. Ovviamente, non ci sono prove che questo sia realmente accaduto. Non ci resta che attendere la diretta per scoprirne di più.

LEGGI ANCHE:

Delia Duran, amaro sfogo verso Alex Belli dopo bacio a Soleil/ "Mancanza di rispetto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA