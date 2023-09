Alex Belli è Ligabue a Tale e quale show 2023/ Malgioglio lo boccia al debutto, oggi il riscatto?

Alex Belli nei panni di Ligabue a Tale e Quale Show 2023: con Luciano cerca la rivincita

Dopo il debutto non proprio eccezionale, Alex Belli è pronto a rimettersi in gioco nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2023 calandosi nei panni di Ligabue. Un’imitazione non facile per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che questa settimana si è dovuto confrontare con un mito vivente della musica italiana. Si tratta di Ligabue, rocker e cantautore amatissimo dal pubblico italiano che con le sue canzoni ha emozionato e fatto cantare diverse generazioni.

BALLANDO CON LE STELLE 2023, CHI SONO I CONCORRENTI? / L'annuncio del figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano

Per Belli una prova non semplice, ma i riflettori sono tutti puntati su di lui. Riuscirà a fare meglio dopo l’imitazione di Tom Jones che è stata letteralmente bocciata da Cristiano Malgioglio?

Alex Belli imita Tom Jones a Tale e Quale Show 2023 e non decolla nella prima puntata…

La prima imitazione di Alex Belli a Tale e Quale Show 2023 nei panni di Tom Jones sulle note di “Sex bomb” non ha convinto particolarmente la giuria. A cominciare da Cristiano Malgioglio: “ho visto prima che c’era il cane che cantava. Come mai i cani a volte cantano quando canta il padrone? E lui mi ha detto ‘sai perché succede questo perché non vogliono ascoltare la voce del padrone’. Sai cosa? Tom Jones ha qualcosa di erotismo, sensualità, quando si sbottonava la camicia, urlavano e diventavano pazze. Tu non mi hai trasmesso tutto questo, pur essendo un bel ragazzo, non sei stato sexy. Ma tu sai cosa dice il testo? Anche l’inglese era sballato. Chiudiamo tutto: sei stato un belli che non balla!”.

Delia Duran, compagna Alex Belli/ "L'amore libero? Non è definibile e noi siamo liberi"

Poi è la volta di Loretta Goggi: “io volevo fare i complimenti ad Alex. Ho saputo che lui ha iniziato con la musica la sua carriera e si è diplomato al pianoforte”. Infine Giorgio Panariello ironizza, senza rilasciare alcun parere sulla performance che non ha colpito particolarmente nemmeno al pubblico da casa!

Il video di Alex Belli nei panni di Tom Jones a Tale e Quale Show 2023

LEGGI ANCHE:

Alex Belli è Tom Jones a Tale e Quale Show 2023/ Un'esibizione che farà discutere?

© RIPRODUZIONE RISERVATA