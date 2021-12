Alex Belli e Soleil Sorge a letto insieme/ Tenerezze e bacio sfiorato: “C’è fisicità”

La situazione tra Alex Belli e Soleil Sorge si fa sempre più complessa e confusionaria. Prima l’amicizia ‘speciale’, poi i baci, nelle ultime ore le liti e i sospetti di Soleil e, ancora, il riavvicinamento. Così, dopo aver accusato l’attore di aver messo in piedi un teatrino, torna a dormire al suo fianco tutta la notte. E, a letto, i due si scambiano tenerezze e sono vicinissimi, tanto che sfiorano il bacio sotto le lenzuola.

Un comportamento che ha attirato le nuove accuse di Delia Duran, moglie di Alex Belli, ormai conscia del fatto che quella tra Soleil e suo marito non è un’affinità artistica ma un’attrazione senza precedenti. D’altronde è stato proprio Alex a dichiarare, in una chiacchierata con Jessica Selassiè, che con Soleil: “C’è amore, c’è fisicità, a volte ci sono stati anche dei baci, no?! Ci sono state serate, capisci, belle… che però sono pure, nel senso che non hanno malizia“.

Alex Belli innamorato di Soleil Sorge: dichiarazioni ed effusioni sotto le coperte

Alex Belli è tuttavia convinto che Delia Duran potrebbe diventare una grande amica di Soleil Sorge qualora entrasse per un po’ di tempo nella Casa del Grande Fratello Vip: “Se lei fosse qua dentro, te l’assicuro, diventerebbe amica con Soleil“. Eppure le parole che dice di Soleil sono piuttosto forti, visto che parla di amore: “Sta iniziando a volare. Siamo arrivati a una conclusione, noi non ci dobbiamo vergognare perché ci stimiamo, ci amiamo, ci vogliamo bene. Bisogna vergognarsi quando l’essere umano genera sentimenti brutti, non quando ci sono sentimenti belli. Noi del nostro amore non dobbiamo aver paura”, ha detto lui a Soleil.

