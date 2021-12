Alex Belli e Soleil Sorge si strusciano con Giacomo Urtis/ Video: il ballo hot

Cresce l’alchimia tra Alex Belli e Soleil Sorge

Alex Belli e Soleil Sorge non riescono a stare lontano e ieri sono stati protagonisti della serata di festa dentro la casa del Grande Fratello Vip. Dimenticati i litigi e le accuse degli scorsi giorni, l’attore e l’influencer sono tornati inseparabili. Durante la serata di musica e balli, Alex Belli e Soleil Sorge sono stati protagonisti di una coreografia altamente sessuale, che ha lasciato gli altri vip senza parole. Il nuovo arrivato Giacomo Urtis non ha potuto fare a meno di lanciare eloquenti occhiate ai due che, vicinissimi hanno sfiorato ancora il bacio. Improvvisamente Soleil si è avvicinata al chirurgo estetico, suo grande amico, iniziando a ballare con lui. Ma Alex Belli non si è tenuto in disparte a lungo.

Il ballo di Alex, Soleil e Giacomo Urtis

I tre amici hanno dato via a una nuova coreografia ad alto tasso erotico, tra baci, carezze ed effusioni. “Se ce la studiavamo non veniva così bene”, ha detto Giacomo Urtis, scoppiando a ridere. “Quanto sono felice che è arrivato Giacomino? Ti voglio bene”, ha aggiunto Alex Belli stringendo il chirurgo estetico e Soleil Sorge in un forte abbraccio. Le immagini del ballo dei tre vip non sono certo passate inosservate e sono state molto criticate sui social: “Mi vergogno per loro bah!” e “Prendono pure i soldi per questa schifezza”, hanno scritto due utenti su Twitter. C’è anche chi ha cercato di sdrammatizzare: “Qui “l’arte” sta prendendo il sopravvento…” e “La soap deve continuare! Improvvisi amori, intrigo e passione”

