Alex Belli “Figli? Ci provo da anni”/ “Ho paura di perdere anche Delia per questo”

Non trattiene le lacrime Alex Belli di fronte ad un discorso molto delicato ed importante quanto la mancata paternità. L’attore ne ha già parlato durante la settimana con Manila Nazzaro e proprio questo discorso si riapre nel corso della diretta del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini mostra un toccante filmato in cui Alex racconta il forte desiderio di un figlio mai arrivato, cosa che ha spezzato il suo precedente matrimonio. Poi ammette di avere il timore che la stessa cosa possa ora capitare con la sua nuova moglie, Delia Duran. “È una ferita aperta da tantissimo tempo. – ha esordito in diretta Belli – Sono anni che desidero un figlio, mancanza per la quale non mi sento completamente un uomo.”

Alex Belli e la mancata paternità: “Ti lacera il cuore”

Alex Belli racconta allora di aver vissuto l’inseminazione artificiale e la conseguente delusione della sua non riuscita per due volte: “Il dolore della speranza e poi di non averlo l’ho vissuta due volte, è una cosa che ti lacera il cuore, che ti lacera fisicamente e mentalmente.” L’attore ha riflettuto sul rapporto con sua moglie, e ha poi aggiunto: “Non penso che questo possa minare il mio rapporto con Delia, allo stesso tempo noi lo desideriamo tanto e so che per una donna è una cosa molto importante. La storia di Carmen Russo mi ha fatto riflettere.” ha quindi concluso. Un argomento sul quale potrebbe presto esporsi anche la stessa Delia Duran.

