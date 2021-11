Alex Belli “Fossi single con Soleil Sorge ci proverei”/ “Me la vivo”, tradirà Delia?

Al Grande Fratello Vip è arrivato l’attesissimo confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Per Alfonso Signorini è arrivato il momento di rendere chiari i sentimenti che l’uno prova per l’altra, soprattutto rispetto alle immagini dei loro avvicinamenti – tra abbracci e baci – di questi ultimi giorni. Entrambi confermano di avere una bellissima amicizia, parlando poi di una forte alchimia presente tra loro e Alex svela di averla incontrata tempo prima del Grande Fratello Vip, notandola tra tanti e ammettendo “È sparito tutto quando l’ho vista, non mi nascondo”.

Alex rende insomma chiaro che c’è tra loro una palpabile attrazione che però non ha alcuno spazio ora nella sua vita perché c’è sua moglie Delia Duran. Tuttavia arriva a fare una confessione che spiazza il pubblico e lo stesso Alfonso Signorini: “Non nego che se fossi stato single con Soleil sarebbe potuto accadere qualcosa”. Parole che in qualche modo cozzano un po’ con quella precedenti e confermano che, in realtà, quella con Soleil non è soltanto un’amicizia. Questo aumenta il sospetto che, vista l’ancora lunga permanenza nella Casa di Canale 5, tra i due potrebbe realmente accadere qualcosa di importante. Che ci sia davvero il pericolo di un tradimento?

