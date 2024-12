Ieri 11 dicembre 2024 Uomini e Donne ha registrato una nuova puntata e a corteggiare la tronista Francesca Sorrentino è spuntato un ex concorrente del Grande Fratello. Si tratta di Gianluca Costantino, che durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip aveva intrapreso una relazione con Soleil Sorge, anche lei parte del programma. Nel 2023 era stato Alessandro Rosica a seguire la loro storia d’amore, dando informazioni sul corso del loro rapporto. L’esperto di gossip aveva raccontato di come dopo essere andati in Egitto per un viaggio si sono poi spostati come coppia in montagna insieme ad altri amici.

Qual è la dieta di Tina Cipollari? Come ha perso 10 chili/ Tutto sulla bioterapia nutrizionale

All’epoca c’erano tutti i presupposti perchè si trattasse di una storia d’amore. Alessandro Rosica aveva oltretutto trovato strano che i due mantenessero così alta la loro privacy in un periodo dove il gossip era più acceso che mai. Ma chi è Gianluca Costantino? E perchè ha deciso di entrare a far parte del cast di Uomini e Donne? Nato a Napoli nel 1988 è uno dei vipponi più famosi degli ultimi anni. Personal trainer di professione, ha lavorato per diverso tempo nel mondo della moda. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello ha deciso oggi di corteggiare Francesca Sorrentino nel programma di Maria De Filippi.

Uomini e donne, anticipazioni puntata 10 dicembre 2024/ A rischio il trono di Francesca Sorrentino?

Gianluca Costantino parla del rapporto con Soleil Sorgè: “Era amicizia e divertimento, peccato che…”

Gianluca Costantino è reduce da un anno molto difficile. Nel 2023 è morta la sua adorata mamma. Lo aveva annunciato lui stesso tramite un commovente post su Instagram. Oggi, dopo tanto dolore è pronto a rimettersi in gioco ancora una volta in televisione. A Uomini e Donne corteggerà Francesca Sorrentino, che ad oggi è delusa dai suoi pretendenti, i quali si sono persino dimenticati del suo compleanno. Gianluca Costantino ha fatto molto parlare di sè anche per la storia d’amore con Soleil. Ancora oggi la ricorda come una donna speciale, con cui si è divertito sin dall’inizio.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 dicembre 2024/ Mary abbandona il programma, Sabrina tra due fuochi

Racconta di aver avuto con l’influencer una storia di divertimento, conclusasi troppo presto: “Peccato perchè potevamo continuare a scoprire insieme cosa sarebbe successo“, aveva spiegato all’epoca, speranzoso poi di poterla frequentare di nuovo. Oggi, Gianluca Costantino risulta single da diverso tempo e secondo quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne di Isa&Chia, dopo la delusione della tronista Francesca farà ingresso lui in seguito alla richiesta della Sorrentino di far scendere altri corteggiatori.