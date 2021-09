Alex Belli “Io e Delia Duran vogliamo un figlio”/ “Ci proviamo da un anno, però…”

Alex Belli e Delia Duran lo scorso giugno sono diventati marito e moglie. Oggi lui è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 ed è proprio in un momento molto intimo che parla di sua moglie e di un grande desiderio che vuole realizzare con lei: diventare papà. Chiacchierando con Manila Nazzaro, Alex ha raccontato, non senza amarezza, di provare da più di un anno ad avere un figlio con Delia, senza il risultato sperato.

“Ci stiamo provando da un anno”, ha spiegato Belli a Manila, facendo trasparire il suo dispiacere. Manila ha però cercato di dargli forza e incoraggiarlo: “L’hai vista la storia di Carmen Russo? Sono tante le storie così e la maggior parte di loro finiscono sempre bene”, gli ha fatto notare la Nazzaro.

Manila Nazzaro e Alex Belli a confronto: “Un figlio? Il Signore ce lo darà”

Manila Nazzaro ha continuato ad incoraggiare Alex Belli: “Il Signore te lo darà. Ce lo darà a entrambi. Ne sono certissima di questa cosa!”. D’altronde, Alex le ha risposto “Secondo me bisogna avere degli incastri anche dal punto di vista di vita”, chiudendo il discorso. Anche Manila, come Alex, spera infatti di avere un figlio dal compagno Lorenzo Amoruso. Qualche tempo fa la conduttrice ha raccontato un episodio molto doloroso che l’ha colpita solo poco tempo fa: Manila ha infatti perso un figlio che aspettava proprio da Lorenzo. “Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane”, ha confidato lei a Verissimo.

