Alex Belli, lettera dalla cognata al GF Vip/ “La tua anima è pura, regali emozioni”

Doppia sorpresa per Alex Belli al Grande Fratello Vip. Nel corso dell’ottava puntata, prima dell’incontro con suo fratello Francesco, l’attore riceve una bellissima lettera scritta da sua cognata. “Ciao cognatino – esordisce la donna, dedicandogli poi parole di grande affetto e stima – comincerei col ringraziarti per averci regalato fin dal primo giorno di questa tua esperienza nella Casa emozioni e sorrisi. La tua anima pura, ovunque vada, risplende come il sole e illumina il cammino di chi incontra. Siamo così fieri di te. Tua mamma è sempre incollata davanti allo schermo e le manca tanto la vostra consueta videochiamata.” Alex è commosso di fronte a queste parole di affetto e alle immagini dei suoi bellissimi nipotini che lo seguono costantemente da casa. “Ci auguriamo di vederti comunque tra parecchi mesi”, ammette infine la moglie di suo fratello. Poi, fuori dalla porta rossa, c’è proprio suo fratello Francesco ad aspettarlo con grande emozione.

FRANCESCO GABELLI, FRATELLO ALEX BELLI/ "Sei il nostro punto di riferimento"

LEGGI ANCHE:

Alex Belli vs Samy Youssef, "Si attacca alla gente"/Mila Suarez pronta al confronto?Delia Duran, moglie Alex Belli/ Gelosia per Soleil Sorge e Sophie Codegoni? Quel particolare intimo che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA