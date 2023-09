Alex Belli: “Sarò una voce fuori dal coro…”/ La confessione sul Grande Fratello 2023

Alex Belli torna a raccontarsi, dopo il Grande Fratello vip 6: l’intervento sul Grande Fratello 2023

Alex Belli, protagonista storico del Grande Fratello vip 6 nel triangolo amoroso formato con Delia Duran e Soleil Sorge, rompe il silenzio sul Grande Fratello 2023 in corso. Sulla scia della svolta anti-trash, maturata ai piani alti di Mediaset, l’azienda di diffusione TV e streaming del Grande Fratello, facente capo all’Ad Piersilvio Berlusconi, il Grande Fratello 2023 fa discutere. Accade in primis con le contestazioni social degli spettatori che dichiarano snaturato il gioco nell’elemento fondante, il trash fatto in primis di litigi tra i protagonisti in corsa.

E a margine della svolta e l’annessa ondata di flop in termini di ascolti TV nella gara Auditel e il mancato consenso nel web, con l’hashtag del Grande Fratello che non va in tendenza tra i trending topic su X di influenza social, Alex Belli ha voce in capitolo.

Alex Belli é in contanti con Alfonso Signorini

Incalzato dalle domande in un’intervista esclusiva concessa a Sdltv, quindi, l’ex Grande Fratello vip 6 dichiara inaspettatamente di non essere un estimatore del nuovo Grande fratello 2023. Quando manca, ormai, sempre meno al via a Tale e quale show 2023, che lo chiama al ritorno in TV nel ruolo di concorrente imitatore, l’attore ed ex gieffino Alex Belli fa sapere di avere contatti diretti con la produzione del Grande Fratello 2023: “Ho fatto gli auguri ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori prima di iniziare. Sono rimasto piacevolmente stupito, nel senso che i cambiamenti sono sempre visti come un salto nel vuoto”. E non manca il supporto di Alex Belli verso il rinnovato reality della Casa più spiata: “Magari sarò una voce fuori dal coro ma a me quel cast piace. Ci sono tutte le componenti per far funzionare quel programma”.

E che dire deI triangolo formato con la promessa sposa Delia Duran e l’amante conosciuta nella Casa, Soleil Sorge? “Era quello che funzionava nelle puntate ma io sono andato avanti nonostante i triangoli“, é la rimembranza del Grande Fratello vip 6 di Alex Belli.

