Alex Belli, scandalo al GF VIP: ‘beccato’ fare autoerotismo/ “La mattina è meglio”

Dopo Nicola Pisu, ha ceduto anche Alex Belli. E’ stata Carmen Russo a sorprendere l’attore in un momento intimo. La showgirl ha infatti rivelato di aver visto uno dei concorrenti impegnato in bagno nell’autoerotismo.: “Ho aperto la porta del bagno e ho trovato Alex in piena battaglia 5 contro uno”. Nonostante la sua riservatezza, il popolo del web non ci ha messo molto a scovare il “colpevole”. In molti si sono ricordati infatti come fosse stato lo stesso attore a parlare della necessità di dare sfogo ai bisogni fisici soprattutto in previsione che la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip potesse essere più lunga del previsto.

ALEX BELLI E L’AUTOEROTISMO: “MEGLIO LA MATTINA”

Belli aveva già fatto notare agli altri inquilini che si tratta di cose naturali e che lui preferisce farlo la mattina in modo da non essere disturbato. Sul web sono stati in molti a ironizzare: “Adesso si spiega perché lui è tra i primi ad alzarsi e a correre in bagno ogni mattina”. Anche Gianmaria Antinolfi ha confermato di avere assistito in più occasioni alla stessa scena.

