Helena Prestes eliminata dal Grande Fratello: Alex Belli prende le sue difese

Helena Prestes non è più una concorrente del Grande Fratello, frutto di una clamorosa eliminazione avvenuta nella puntata di ieri sera. La modella brasiliana è stata sconfitta al televoto da Shaila Gatta, Ilaria Galassi, Tommaso Franchi e Luca Calvani; se ne va così una delle grandi protagoniste di questa edizione. Dopo l’uscita dalla Casa, l’ex concorrente è tornata sui social per ringraziare tutti per la bellissima esperienza vissuta e per il supporto ricevuto dal pubblico, ma la sua eliminazione ha ovviamente diviso le opinioni del pubblico.

Helena Prestes eliminata dal GF: "Esperienza bella, mi mancherete"/ Web insorge: “Addio ascolti!”

In molti si sono schierati al suo fianco, convinti che sia stata la vincitrice morale di questa edizione nonostante l’esito del televoto. E a prendere le sue difese c’è anche un attore nonché celebre ex concorrente del reality, Alex Belli, che ha voluto dire la sua con un tweet dalla vena piuttosto polemica dopo l’eliminazione della modella.

Helena Prestes eliminata dal Grande Fratello!/ Shaila Gatta si salva: il verdetto decisivo e le percentuali

Alex Belli tuona su X: “Il programma dovrebbe tornare al pubblico sovrano“

Alex Belli tuona contro l’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello, spiegando a suo dire che il pubblico web si è ampiamente schierato dalla sua parte e che, dunque, ci sarebbe dell’incongruenza con l’effettivo esito del televoto. “Considerazione GF, girando nel web, non c’è un solo commento che non sia a favore di Helena e contro la sua Eliminazione, forse il programma dovrebbe tornare al pubblico sovrano che decide REALMENTE alle sorti del gioco??“, ha scritto sul proprio profilo X.

Nikita Pelizon, sorpresa a Helena Prestes al GF/ Poi punge Lorenzo: "Sei bravissimo a cambiare le maschere!"

Con tono polemico, l’attore ed ex concorrente del reality di Canale 5 ha così messo l’accento sull’ipotesi che il desiderio del pubblico votante non sia stato pienamente soddisfatto. E che debba essere il pubblico stesso a decidere effettivamente, attraverso le proprie votazioni, chi merita di rimanere nella Casa e chi no. Sicuramente dell’eliminazione di Helena si continuerà a parlarne in questi giorni e, forse, potrebbe essere oggetto di dibattito anche nella prossima puntata del reality, in onda giovedì sera.