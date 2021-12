Alex Belli si arrabbia con Soleil Sorge/ “C’è una cosa che non devi fare mai più”

Alex Belli si arrabbia con Soleil Sorge al Grande Fratello VIP, dopo il mancato arrivo di Delia Duran nella casa. L’attore si dice sollevato perché la sua compagna, evidentemente, ha ascoltato i suoi consigli. Soleil Sorge non è dello stesso avviso e non nasconde le sue perplessità. Il suo sguardo dice tutto e fa innervosire Alex Belli, che la prende da parte per alcune precisazione: “Sole te lo dico, non voglio più discutere di questa roba. Se lei mi ha ascoltato sa che mi sono vivendo questa cosa liberamente. La risolvo io, la gestisco io, abbiamo trovato la nostra dimensione. Non voglio mai più che mi guardi con quell’occhio giudicante”. Soleil Sorge ci rimane malissimo e quando Signorini la interpella fa spallucce: “E’ un suo problema, a me interessa solo la limpidezza e la chiarezza. Il disagio sta nella non chiarezza”.

CARLO, CHI È IL FIDANZATO DI SOLEIL SORGE/ Lei "Voglio costruire qualcosa con lui"

Alex Belli: “Delia l’amore della mia vita, mentre Soleil…”

“Delia è l’amore della mia vita, ma ci tengo tanto anche a Soleil e salvare il salvabile”, spiega l’attore durante la diretta del Grande Fratello VIP. “L’amore ha diverse forme, qui vivo qualcosa che non ho mai vissuto”, continua Alex Belli. L’attore è convinto che Delia Duran abbia finalmente capito il comportamento più utile da adottare: “Delia ha scelto di non venire e ha detto no grazie? Ha fatto bene, ha capito che devo trovare io le mie risposte, lei deve solo difendere il nostro amore. Non mi sorprende perché ci eravamo detti proprio questo, prima di partire”.

LEGGI ANCHE:

ALEX BELLI E LA POLIGAMIA: “SI POSSONO AMARE DUE DONNE”/ "Vorrei tenere Soleil”Katarina Raniakova e Mila Suarez, le ex contro Alex Belli/ "Finirà pure con Delia Duran"

© RIPRODUZIONE RISERVATA